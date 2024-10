A csapat célja a dobogó

Fotó: NZP / FMH

Eddig mennyire elégedett az újonnan érkezőkkel, valamint mennyire nagy érvágás Komáromi György távozása?

– Komárominak nagyon fontos szerepe volt ebben a csapatban, hiszen az évek alatt kivívta a helyét és a pozícióját a kezdőben. Főleg az utolsó fél szezonja volt nagyon erős, sokban segítette a Puskás Akadémiát. Ez biztos hogy hiány lesz, de itt van például Mikael Soisalo, aki nagyon jól bekezdett a nyártól és két versenyképes jobbszélsőnk lett így egyből. Kerezsi Zalánt is szeretnénk majd a jobb vagy a bal szélen beépíteni, egy fiatal magyar válogatott játékosról beszélünk, megvannak neki az adottságai és őt szeretnénk Komáromi helyére beépíteni, valamint Mondovics Kevint. Laros Duarte-ről tudtuk a kvalitását, ismertük a játékát, óriási erőt képvisel amit még eddig nem láttunk sőt, most ez még csak ilyen 50-60 százalék amit mutatott, de már most kiemelkedően jó. A régi játékosok is azt jelezték vissza, hogy nagyon jó játékos érkezett a közegbe, szóval kvalitában még jobban ki fog bontakozni szerintem és amúgy is jó. Magyarországon az egyik legjobb középpályásról beszélünk most a jövőben. A holland iskola és a képességei is nagyszerűek, beszélhetünk hatos vagy nyolcas posztról, jó támadásban és védekezésben is, univerzális játékos.

Hogy látja az első csapatnál készülő fiatalok helyzetét, milyen edzésmunkát végeznek, mennyire elégedett velük?

– Ha Pécsi Ármint úgy vesszük, hogy idős és tapasztalt akkor egyértelmű, hogy Markgráf Ákosra bízzuk a jövőt, ő a következő, aki oda kerülhet a Puskás első csapatába. Sajnos volt most neki egy koponyasérülése, de nemsokára visszatér az edzésmunkába, egy hathetes kiesésről beszélünk. Mellette Mondovics Kevin is ott kopogtat az ajtón, meccsenként be tudjuk majd tenni, de ott van Vékony Bence, Vitályos Viktor, Pál Barna, akik komolyan beleszólhatnak majd a következő hónapokban, években a Puskás első csapatának életébe.

Tavasszal az itt jártunk után úgy jelent meg a cikk a FEOL-on, hogy Hornyák Zsolt: Szeretnék magyar állampolgár lenni. Ez azóta megvalósult, most már magyar állampolgárként beszélgetünk itt. Milyen érzések kavarognak Önben?