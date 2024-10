"Történelmet írtunk" - hangsúlyozza Törteli Balázs, a klub alapítója, korábbi profi ökölvívó. A Sparring Roadshow-t a hobbi bunyósok számára hozták létre, a házibajnokságból nőtte ki magát a rendezvény, amelyet az interneten élő közvetítésben is figyelemmel lehetett kísérni. De VOK-ban található klub edzőterme is megtelt, óriási volt az érdeklődés az esemény iránt.

Kilenc páros 3X2 percben mérte össze erejét könnyű-, közép- és nehézsúlyban 14 unciás kesztyűkkel. A mérkőzéseket a 024boxing.com oldalon streamelték. A portál Rácz Félixhez, a sikeres magyar boksz menedzserhez, és promóterhez kötődik, minden mást, helyben Törteli Balázs álmodott, és szervezett meg.

A hobbi boksz következő mérföldköve: Győr – Fehérvár rangadó?

- Voltak olyan mérkőzések, igazi ki-ki meccsek, amelyek szakmailag és minőségben is befértek volna egy profi gálába. Mindenkinek kell a sikerélmény, rokonok, barátok, közönség előtt bunyózni. Voltak kemény menetek, de teljes biztonságban érezhette magát mindenki aki kötelek közé lépett. A rendezvénysorozattal egyúttal a sportágat is népszerűsítjük. Országos ismertségű egyesületté szeretném tenni a Törteli Box Clubot - szögezte le az alapító-vezetőedző, aki hozzátette következő lépésként akár csapatbajnoki fordulókkal is folytatódhatna a hobbisták sorozata, akár egy Fehérvár – Győr rangadóval.