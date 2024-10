Dávid Kornél KA – Sopron Basket 71-100 (10-33, 22-25, 22-11, 17-31)

Székesfehérvár, 200 néző

Vezette: Frányó Péter, Kovács Nimród, Szilágyi Bálint

DKKA: Varga S. 16/9, Marisa 13/6, Katona 10, Laufer 20/3, Hegedűs J. Csere: Dravecz 2, Szücs L. 3/3, Dávid M. 7/3, Papp L., Sverteczki. Vezetőedző: Szentpáli Gergő.

Sopron Basket: Reid 4, Friskovec 11/9, Toman D. 8/6, Varga A. 21/15, Monroe 15. Csere: Böröndy 6, Pavlopoulou 17/6, Krivacsevics T. 12/3, Sitku Zs. 1, Papp K. 5. Vezetőedző: Gáspár Dávid.

Egy héten belül harmadszor - szinte a nemzetközi ritmusnak megfelelően - lépett parkettre a Dávid Kornél KA együttese, és szombaton egy igazi nagyágyú ellen kellett bizonyítani Szentpáli Gergő vezetőedző tanítványainak. A vendégek számára pedig azért is volt jelentősége az összecsapásnak, mert ezt a negyven percet a jövő heti Bodrum Basketbol elleni Európa Kupa rajt előtti főpróbának tekintették.

2014 tavaszán a Magyar Kupa döntőjében láthatták utoljára a fehérvári kosárlabda barátok a Sopron csapatát – igaz akkor még más néven. Azon a meccsen a régi rivális PEAC-Pécs legyőzte a sárga-zöldeket, de a következő idények már róluk szóltak hazai és a nemzetközi porondon egyaránt.

A találkozó egyértelmű esélyeseként érkeztek a korábban az Albacompban is megfordult irányító, Gáspár Dávid tanítványai, és ezt már az első támadásnál bizonyították, Zala Friskovec triplája talált utat a DKKA gyűrűjébe. A vendéglátók mestere, Szentpáli Gergő megállás nélkül instruálta lányait, akik kissé idegesen és megilletődötten kezdtek, de Katona Boglárka kosara némileg oldotta 0-10 után ezt a feszültséget. Feszesen védekezett a Sopron, mellette pedig támadásainak többnyire pontszerzés lett a vége, így nem csoda, hogy a DKKA stábja már a 4. percben időt kért. Ez érdemleges változást nem hozott, a vendégek továbbra is ipari méretekben termelték a pontokat, és a hármasokat, és a 6. percre már hússzal mentek, 2-22. Lehetett volna szorosabb is az állás, ám a kosárra dobásokkal hadilábon álltak a hazaiak, bár Laufer Gabriella a negyed zárása előtt látványos horoggal szerzett pontokat.

A második tíz perc Dávid Mia 2+1-es pontjaival indult a publikum nagy ovációja közepette, de Makenna Marisa duplája is legalább ennyire tetszett a drukkereknek. Maradt ugyan a közel húszpontos különbség, de láthatóan összeszedettebb lett a DKKA játéka, 17-35. A folytatásban Laufer vezérletével több eredményes akciót vezetett a házigazda, igaz hátrányukon nem nagyon tudtak csökkenteni, mivel a palánk alatt igen hatékonyak voltak a lila mezesek.

A nagyszünetet követően a lehetőségekhez méreten próbált a DKKA lendületben maradni, faragni hátrányán, és hibákra kényszeríteni ellenfelét. Több megsüvegelendő megoldást láthattunk tőlük, szorossá tudták tenni az állást, és 11 ponttal megnyerték a negyedet.

A záró tíz perc Marisa Makenna triplájával kezdődött, míg a soproniak játéka láthatóan idegessé vált, bár Papp Klaudia és Varga Aliz gyorsan megakadályozta azt, hogy tíz ponton belülre jusson a DKKA, 57-74. A hajrához közeledve sebességet váltottak a vendégek, és biztosan győztek, de ez semmit nem von le abból, hogy a DKKA csapata megmutatta, hogy van benne potenciál, és többre hivatott.