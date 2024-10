Aqvital FC Csákvár – Vasas FC 2-1 (1-1)

Csákvár, 300 néző

Vezette: Derdák Marcell (Huszár Balázs, Máyer Gábor)

AFC Csákvár: Zelizi – Szalai P., Murka, Karacs, Varga B. – Major M. (Szabó B., 73.), Farkas A., Dusinszki (Dencinger, 73.) – Haragos (Gregor, 85.), Nagy Z., Gazdag V. (Umathum, 39.). Vezetőedző: Tóth Balázs.

Vasas FC: Kiss Á. – Lehoczky, Otigba, Ódor – Hidi M. (Kapornai, 56.), Urblik – Mamusits (Pintér F., 46.), Rácz B. (Szánthó, 56.), Doktorics – Könyves (radó, 56.), Tóth M. (Bukta, 77.). Vezetőedző: Pintér Attila.

Gól: Gazdag V. (26.), Haragos (52.), ill.Tóth M. (14.)

Kiállítva: Karacs (36.)



A nagy múltú, korábban története során hat magyar bajnoki címet szerző Vasas mostanában korántsem úgy szerepel, mint azt szurkolói elvárják. Ennek az lett a következménye, hogy már idejekorán, az idény közben a tulajdonosok váltottak a kispadon, és Pintér Attila ült le Gera Zoltán helyére. Ezidáig azonban ő sem váltotta meg a világot, és a 12. helyről várhatták a csákvári összecsapást.

A házigazdák abban bíztak a kezdő sípszó előtt, hogy fegyelmezett, szervezett játékkal lehet esélyük a piros-kékek ellen, akiket a pontvadászat kezdete előtt az aranyéremre pályázók közé sorolt a szakma.

A 2. percben Urblik József baloldali szöglete után Tóth Milán csúsztatta meg a labdát, amelyet Gazdag Vajk a kapufa segítségével tisztázott. Majd a 6. percben jött az első hazai lehetőség, Szalai Péter 2 méterről lőtte mellé Karacs Dániel szöglet után lefejelt labdáját. A 14. percben a csákvári védők közül ketten is elengedték a labdát, amely Tóth Milán elé került, ő nem teketóriázott, és 18 méterről bevette Zelizi Patrik hálóját, 0-1. A 22. percben formás hazai akció végén Gazdag 11 méteres lövését hárította bravúrral Kiss Ágoston. A 26. percben viszont már siker koronázta a sárgák próbálkozását, 23 méterre a vendégek kapujától szabadrúgást végezhettek el, Dusinszki Szabolcs legurított labdáját Gazdag V. a lábak sűrűjében vágta be a bal alsó sarokba, 1-1. A 36. percben megfogyatkozott az AFC miután Karacs fellökte Tóth Milánt, miután három percen belül a második sárga lapját is megkapta, mehetett zuhanyozni.