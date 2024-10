Szoros mérkőzésen 1-0-ra kikapott hazai környezetben a magyar női labdarúgó-válogatott Skóciától az Eb-részvételért zajló rájátszás elődöntőjének első mérkőzésén. A Szarvas Alexandra vezette csapat védelme a 60. percben kapitulált, Csiki Anna csapattársa, Martha Thomas volt eredményes, amely végül a győzelmet is jelentette a vendégeknek a Bozsik Arénbában még október 25-én.

A lányok feladata eddig sem volt könnyű, most azonban amellett, hogy egygólos hátrányban vannak még idegenben is lépnek pályára a visszavágón, ahol a küzdés mellett nagy szerencse is kellene ahhoz, hogy legyen esély a továbbjutásra. A skótok legutóbb februárban kaptak ki hazai környezetben, akkor egy barátságos mérkőzésen Finnország tizenegyesek után diadalmaskodott. Azóta 1-0-ra verték Szlovákiát és Szerbiát, valamint 4-1-re Izraelt. Ezzel szemben a mieink rosszul teljesítenek idegenben, bár Azerbajdzsán ellen 5-0-ra nyertek, Svájctól és Törökországtól 2-1-re, Belgiumtól 5-1-re kaptak ki vendégként az idei évben.

Eddig két alkalommal csapott össze a két fél Skóciában, először 2021 októberében, akkor 2-1-re nyert a házigazda egy 90. percben szerzett góllal, majd 2022-ben 0-0-s rendes játékidőt követően büntetőkkel diadalmaskodott a hazai csapat.

Amennyiben a magyar válogatottnak sikerülne felállnia és fordítani, így kiharcolni a továbbjutást, akkor még egy párharc várna rá az Eb-re való kijutásért a Montenegró – Finnország párosítás győztese ellen. A két ország első összecsapásán a finnek idegenben 1-0-ra diadalmaskodtak, így előnyből várhatják a hazai visszavágójukat, amit szintén október 29-én rendeznek.