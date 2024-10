2024. október 5., szombat 15:00

Sárbogárd (1.) – Tóvill Kápolnásnyék (9.)

Pajor László a Sárbogárd vezetőedzője: - Vasárnap az enyingi csapat felszívta magát, keményen fociztak, de a fő célunkat sikerült teljesíteni, és ez volt hatból a hatodik győzelmünk. Fontosnak tartottuk, hogy ne sérüljön meg senki, tudtam forgatni a játékosokat, remélem azt, hogy mindenkit tűzben tudok tartani, kellően motiválni, mert azért ennél nehezebb mérkőzések várnak ránk hamarosan. Itt van rögtön a Kápolnásnyék elleni találkozó, akikkel mindig jó meccseket játszunk, harcos csapat, akik soha nem adják fel. Egyáltalán nem számítok könnyű mérkőzésre, kiélezett összecsapás lesz, nagy valószínűséggel ki akarják javítani az Adony elleni mérkőzésüket, így csak erre a 90 percre összpontosítanak. Azt hiszem eljutottunk arra a szintre, hogy a csapatok jelentős része sokszor kettőzött erővel küzd ellenünk mióta kimondtuk azt, hogy bajnokságot szeretnénk nyerni. Minden egyes mérkőzésen azt éreztem talán még pluszt is tesznek bele az ellenfelek, és ez által mindegyik meccset nehézzé tették. Itthon tartanánk a három pontot, szeretném, hogy ezt viszonylag látványos, sokgólos mérkőzésen tennénk. Most már mindenki elkezdte az edzést a korábbi sérültek közül, van, aki könnyített munkát végez, de elképzelhető az is, hogy a hétvégén mindenkire számíthatok.

Sárosd (4.) – Ercsi Kinizsi (11.)

Lendvai Tamás a Sárosd vezetőedzője: - Bodajkon az első félidő teljesítményével meg voltam elégedve, nagyon jó támadó játékot nyújtottunk, ellenfelünknek nem volt túlságosan sok lehetősége, teljes egészében mi uraltuk a mérkőzést. A második félidőben már korántsem tetszett annyira a játékunk, ott már látszódott némi elbizakodottság részünkről, nagyon félvállról vettük a folytatást. Öt góllal vezettünk a félidőben, majd a szünet után nem sokkal később lőttünk még egyet, és onnantól elment a koncentráció, de ettől függetlenül ilyen arányban is megérdemelt volt a győzelmünk. Le a kalappal a Bodajk előtt, hogy a második félidőt le tudták hozni döntetlenre. A tabella most becsapós, mert az Ercsi szerintem sokkal jobb csapat annál, mint amit mutat a helyezése. Jól erősítettek nyáron, minőségi játékosokat igazoltak, én őket titkos favoritnak gondoltam, bár most nem úgy néz ki, hogy ez reális náluk, de valószínűleg idő kell, hogy összeálljanak. Reméljük, hogy nem most, ellenünk fog ez megtörténni. A betegségek okoznak nálunk leginkább gondot a csapat összeállítást illetően, mivel végigvonul az egész társaságon. A múlt héten is hárman-négyen úgy játszottak, hogy még nem voltak teljesen gyógyultak, de játszaniuk kellett, mert nem olyan bő a keretünk. Ezen a héten is vannak betegek, bizakodunk, hogy felépülnek szombatra. Amennyiben nem jönne össze, akkor jönnek még fiatalabbak, akik megmutathatják, hogy igenis lehet velük számolni a megye egyben.