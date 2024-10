A Volán a héten már kétszer is megmérettette magát, ahogy arról beszámoltunk kedden a Bajnokok Ligájában a Servettet fogadta, majd pénteken a HC Pustertal Wölfe érkezett az Alba Arénába.

A tabellán a nyolcadik pozíciót elfoglaló linzi alakulat eddigi teljesítménye mondhatni felemás. Az első négy találkozót egyaránt elveszítette, azonban az Asiago elleni 8-2-es diadal fordulópontot jelentett és a következő három mérkőzését is megnyerte, a sorozatban aratott négy győzelmével pedig az ICEHL legjobb formájában lévő alakulata. Az eddigi eredmények alapján nem meglepő, hogy a gólkülönbsége is kiegyenlített, 20 találat és 21 kapott gól szerepel a neve mellett. Lukas Philipp legénysége ugyan az egyik legkevesebb gólt szerezte viszont a védelem a bajnokság élmezőnyébe tartozik.

Az osztrákok rossz kezdése talán annak is köszönhető, hogy későn állt össze a keret. Luka Maver és Ken Ograjensek is szeptember legvégén csatlakozott a klubhoz és mindkettőjük azonnal komoly hatást fejtett ki, hiszen eddig összesen 10 pontot termeltek. Maver 3 góllal és 2 gólpasszal vette ki a részét a győzelmekből, míg Ograjensek 1 találat mellett 4-szer készített elő. A legtöbb pontot azonban a csapatot harmadik éve erősítő kanadai Knott Graham szerezte, aki eddig 1-szer vette be az ellenfelek kapuját viszont már 6-szor tálalt csapattársainak.

A Black Wings Linz az előző kiírás alapszakaszát az 5. helyen zárta, a negyeddöntőben a végül bajnoki címig menetelő Salzburg jelentette a végállomást. Az AV19 ellen az utóbbi időben kiegyenlített párharcokat szokott vívni, a legutóbbi öt összecsapásukból háromszor kerültek ki győztesen az osztrákok.

A Volán is egyre jobb formát mutat, Kiss Dávid legénysége az előző két bajnokiját egyaránt megnyerte, ezeken a meccseken összesen 10 gólt szerezve. A HC Pustertal Wölfe elleni 6-1-es győzelmet követően a fehérváriak vezetőedzője kiemelte, csapata képes ilyen kiugró eredmények elérésére, ha beleteszik a megfelelő mennyiségű energiát.