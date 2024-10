A Videoton FC 40 évvel ezelőtt olyan teljesítményt produkált, amely a mai napig páratlan a magyar klubfutball történelmében. Az UEFA Kupa menetelés egyik fontos állomása volt Párizs, ahol 1984. október 24-én lépett pályára a csapat.

A vezetést gyorsan megszerezte Kovács Ferenc csapata, hiszen Szabó József már a 2. percben gólt szerzett a Parc de Princes-ben, 0-1. A támadó aztán a 28. percben Májer Lajos beadása került egy védőn megpattanva Szabóhoz, aki három párizsi védő gyűrűjében is jól kiemelkedett és 10 méterről a bal sarokba fejelt, 0-2.

A szünet után mindössze nyolc percet kellett várni az újabb gólra, Csongrádi Ferenc három lépésről kotorta a kapuba Májer középreadását, 0-3. A magabiztos előnyt a 73. percben egy újabb Csongrádi gól növelte. „Burcsa a jobbszélről pontos labdát küldött középre, Csongrádi 10 m-ről előrevetődve úgy fejelt a bal felső sarokba, hogy a labda az ötösön pattant egyet, 0-4” – írta le a gólt a Fejér Megyei Hírlap tudósítása. Ezután gyorsan szépített a PSG Dominique Rocheteau révén, aki nem sokkal később ismét betalált, de ez már csak az eredmény kozmetikázására volt elegendő, 2-4.

„A tegnapi francia lapok egyértelműen győzelmet vártak a párizsi csapattól, de azt is hozzátettek, hogy vigyázni kell a Videotonra, mert jó csapatnak tartják. Azt senki sem gondolta, hogy vereség lesz a dologból, a legborúlátóbbak is legföljebb csak döntetlent tudtak elképzelni” – érkezett a telefonjelentés Párizsból, a Fejér Megyei Hírlap munkatársától. Azt is megtudhattuk, a Videoton öltözőjében nyugodt volt a hangulat a mérkőzés előtt.

A telefonhívásból kiderült az is, hogy a játékosok kivonulásakor a szurkolók nagyon jó kedvűek voltak, azonban a hangos nézőtér pár perc múlva igen csöndessé változott. „Ahogy estek a Videoton góljai, úgy változott a közönség hangulata és sok esetben a Videoton játékosainak szólt a taps. A piros-kékek olyan tettet hajtottak végre, amelyre felkapja a fejét az európai futball-közvéleménye” – mondta a munkatárs. Hozzátette, az egy héttel korábban Hollandiában diadalmaskodó magyar válogatott mellett a több szakember szerint pillanatnyilag a legjobbnak tartott magyar klubcsapat is bebizonyította, hogy egyre jobban számolni kell a magyar labdarúgással. „Lehet, hogy ebben van némi túlzás, de az biztos, hogy a Videoton csapata a Parc de Princes stadionban elkápráztatta a közönséget.”