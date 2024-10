A 23 esztendős olimpikon a nyári élményeiről tartott élménybeszámolót, valamint bemutatóedzést is tartott a DÖSE sportolóinak a Nyers László Küzdősport Centrumban – számolt be az eseményről a DUOL.hu. A kőszegi Fitt-Box Ökölvívó Egyesület színeiben versenyző Hámori Luca történelmet írt a nyáron, hiszen ő volt az első magyar női ökölvívó, aki olimpián képviselhette hazánkat.

A dunaújvárosi szorítóban Hámori Luca

Fotó: Ihász Martin / DUOL

– Tízéves voltam ekkor, és a szüleim ellenezték, hogy bokszoljak. Mondták, mi lesz az arcommal, eltörik majd az orrom, de az első edzés után engem már nem lehetett az ökölvívástól elszakítani – mesélte Hámori Luca a kezdetekről. Elmondta, a bátyja is bokszolt, az ő hatására kezdett el megismerkedni a sportággal, amely a kamaszkorától kezdve az egész életét teljessé teszi.

A sportoló arról is beszélt, sok szabadideje nincs, nehéz magánéletet élnie. Mindennapjait

az edzés és

az azt követő pihenés teszi ki.

Kiemelte, mivel a párja szintén ökölvívó, így könnyebb helyzetben van, hiszen tudja miről szól az élete. Elmondta, az olimpia után több hét pihenője is volt, csak nem rég kezdte újra az edzéseket, azokat is csak könnyített verzióban, de hamarosan elkezdődik a kemény munka.

Éremért ment az olimpiára Hámori Luca, úgy tervezte utána abbahagyja

A nyáron történelmet írt Franciaországban Hámori Luca, hiszen női ökölvívóként ő volt az első, aki hazánkat képviselte. A dunaújvárosi látogatásán elmondta, éremért utazott Párizsba, de így is kihozta a maximumot a szerepléséből, hiszen mindkét ellenfelét, akiket legyőzött esélyesebbnek tartották nála.

Úgy terveztem, hogy az olimpia után abbahagyom

– fogalmazott Hámori Luca, akinek már akkor megváltozott az elképzelése, amikor beleszagolt az esemény hangulatába Párizsban. Hozzátette, eltökélte, hogy mindenképp olimpiai érmet akar szerezni, amire legközelebb Los Angelesben lesz lehetősége négy év múlva.

Van, ami elszomorítja az olimpikont

A 2024-es párizsi olimpia több olyan eseményt is tartogatott magában, ami emlékezetes marad negatív értelemben. Az egyik ilyen volt, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság engedte, hogy szorítóba lépjen és így a magyar sportoló ellen megmérkőzzön, majd egyhangú pontozással le is győzze az algériai Ímán Helíf. Az ökölvívóról kiderült, hogy biológiailag férfi, a Nemzetközi Ökölvívó Szövetség így nem is engedi részt venni a versenyein, de a NOB-ot ez nem zavarta. Hámori Luca ennek ellenére sem foglalkozott az előzményekkel, csak saját magára koncentrált, hiszen úgy volt vele, nem rajta múlt, hogy így alakult a helyzet. Arra azonban nem volt felkészülve ő és a stábja sem, hogy ekkora felhajtás lesz az egészből.