Nehéz időszakon vannak túl, kemény három mérkőzést játszottak a bajnokságban. Hogy értékelné az elmúlt hónapot?

– Kicsit messzebb mennék vissza, mint az elmúlt három meccs, a szegedit is idevenném. Úgy mentünk bele ebbe a sorozatba, hogy Szeged, Honvéd, Kisvárda és Vasas egymás után, plusz ott volt egy Mezőkövesd elleni kupameccs is. Olyan csapatok ellen játszottunk az elmúlt hónapban, akik az elmúlt időszakban megfordultak az NB I-ben és szeretnének is oda visszajutni. A szegedi meccsen félig volt tele a pohár, mert benne volt, hogy elhozzuk a három pontot, de a Honvéd elleni meccs az mindenképp nagyon pozitív volt mindenki számára főleg úgy, hogy ők is a feljutásért hajtanak és megvan hozzá a keretük is azt gondolom.

Ennek ellenére is sikerült nyerniük. Változtattak bármin a siker érdekében?

– A felfogásunkon nem változtattunk, sok fiatal játszott és ennek ellenére is magabiztos győzelmet arattunk ellenük. Nem toltuk be a buszt, hanem a saját játékunkat játszottuk. Persze volt náluk egy kiállítás a kispestieknél, ami után egyértelművé vált, hogy ki nyeri azt a meccset, de ez nagy löketet adott a csapatnak. Kisvárdán aztán egy olyan csapattal játszottunk, amelyik bár tudjuk, hogy problémákkal küzd, de megmutatta azt, hogy mindene megvan az NB I-be való visszakerüléshez, ezt bizonyították a játékosaik. A tizenegyesből kapott gólok partiban voltunk, volt helyzetünk is, de sajnos kikaptunk.

Aztán jött a Vasas elleni csoda.

– A Kisvárdán elkövetett hibákból igyekeztünk tanulni, így készültünk az angyalföldiek ellen. Az ellenfelünk az első negyedórában jobban kezdett, érződött, hogy nekünk fognak esni és be is kaptunk egy gólt. Ezután feléledtünk, sikerült egyenlíteni, ami szerintem teljesen megérdemelt volt. Nem kellett sokat várni Karacs kiállítására, megfogyatkoztunk, de gyorsan váltottunk, behoztuk Umathumot, mégjobban fiatalítottunk. A piros lap után látszott a srácokon, hogy bizonyítani szeretnének, talán a dac is vezérelte őket, ami miatt egy olyan összefogás történt a pályán és azon kívül is a cserékkel együttvéve, hogy nem csak végig védekeztünk, hanem kontrázni tudtunk. A vezetést aztán nem is egy kontratámadásból, hanem egy olyan szituációból szereztük meg, aminél magasan presszingeltünk, a Vasas elvesztette a labdát a saját térfelén és gólt szereztünk, amivel végül nyertünk. Mindenképp megsüvegelendő, hogy egy Vasas ellen közel egy órán át emberhátrányban vagy és nem csak védekezel, hanem bátran fölfelé is játszol, persze arra is figyeltünk, hogy megtartsuk az eredményt. Le a kalappal a játékosok előtt, mert nem csak fizikálisan de fejben is végig toppon voltak.