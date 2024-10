A kötelezőnek mondható mérkőzéseket eddig hozta a csapat. Hogy értékelné az új idény kezdetét?

– Sok sérülés hátráltatja a csapatot folyamatosan, mindig belekerülünk egy negatív eseménysorozatba, ami nehézzé teszi a folyamatos munkáltés a felkészülést. Nem mindig úgy alakul a kezdőcsapat, ahogy azt én eltervezem. Ennek ellenére úgy gondolom, hogy eredményekben nem rossz eddig az őszi szezon. Csak a két előttünk álló csapat ellen nem tudtunk pontot szerezni, a kupában is továbbjutottunk, szóval nem lehetünk elégedetlenek. A folyamatos fejlődésre törekszünk és, hogy ez minél jobb eredménnyel párosuljon. Reálisnak kell lennünk ezekben a kérdésekben, a keret kimaxolja magát idén ősszel eddig.

Mennyire sikerült beilleszkedniük a nyáron újonnan érkezőknek?

– Az új játékosok beilleszkedése sem megy zökkenőmentesen, a válogatott szünet viszont reméljük, hogy jót tesz ahhoz, hogy kilábaljunk ebből a spirálból, amiben vagyunk.

Palakovics Laura ismét meghívót kapott a válogatottba. Ez is egy pozitív visszajelzés, hogy jó a munka, amit csinálnak?

– Mindig pozitív, ha egy játékosunk válogatott meghívót, örülök, hogy Laura bekerült, de sajnos ő is egy kisebb sérüléssel bajlódik. Nekünk is célunk, hogy a legjobbak közé is tudjunk játékost adni, jó szívvel tölt el minket.

A nyáron Sinka Napsugár távozott a csapattól, ami bár valahol szomorú, mégis pozitív, hiszen a Bundesligában szereplő Hoffenheim játékosa lett. Motiváció ez a többiek számára is?

– Örülünk és szintén pozitív esemény az, hogy a Bundesligába sikerült eladnunk játékost. Ez jó visszajelzés a számunkra. Napsugárral azóta is tartjuk a kapcsolatot, a felnőtt csapattal is edz, de türelmesnek kell lennie. Reméljük még idén bemutatkozhat a német élvonalban.