Gyulyás mindvégig maradt, pedig voltak ajánlatai, nyugati kluboktól. Azt mondja, anno sok információ eljutott hozzá, de sok nem.

-Akadt eltitkolt lehetőség, de olyan is, amiről értesültem. Keresett a német Rhein-Neckar Löwen, a spanyol Ademar Leon, illetve nagyon fiatalon, a hírek szerint a Kiel kapcsán felcsillant a lehetőség. De mindig akkor jöttek ezek az ajánlatok, amikor itthon hosszabb távra köteleztem el magam. A 2004-es, lettországi junior Eb-n 4. helyen végeztünk a válogatottal, az allstar-csapat tagja lettem, egy menedzser keresett, hogy a német élvonalban szereplő GWD Minden szeretne leigazolni. Azt a lehetőséget el kellett volna fogadnom, 19 évesen. Minden másként alakult volna az életemben, a játékos pályafutásomban. Nyitottabb ember lennék, fiatalon nyelveket tanultam volna, más kultúrákkal találkozom. Aki akkor távozott, mint Nagy Laci például Barcelonába, jobb játékos lett, jóval nagyobb karriert futott be. Azt mondom mindig a tanítványaimnak, ha lehetőség jön, el kell indulni. Ezt javasoltam Palasicsnak, Lukácsnak, Fazekasnak, Zoran Ilicnek. Átlövő voltam, amihez megvolt a magasságom, a gyorsaságom és a lövőerőm is. Ha távozom, szerintem az is maradtam volna, azonban Veszprémben szélsőt csináltak belőlem. Zdravko Zovko volt az edző, érkezett Saracevic és Lazarov, akik amúgy remek játékosok voltak, én mentem a szélre, ahol Mirza Dzombával osztoztunk a perceken, sokat játszottam én is. Később Kertész Balázs, Tombor Csaba, Iváncsik Tamás és végül Gasper Marguc lett a riválisom. Az edzők közül Carlos Ortegával, valamint a válogatottban Talant Dujshebaevvel dolgoztam a legszívesebbem, tőlük tanultam a legtöbbet. A játéktól 33 évesen búcsúztam, akkoriban már sokat bajlódtam sérüléssel, fájdalmaim voltak játék közben, valamint a motivációmat is elvesztettem.