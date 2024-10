A Dunaújvárosi Acélbikák csapata, a Budapest Jégkorong Akadémia HC ellen mérkőzött meg az Erste Liga pénteki játéknapján.

Az első perctől érezhető volt, hogy mindkét csapat komoly elszántsággal lépett jégre, a kezdés után rögtön egymásnak is estek. Valósággal záporoztak a lövések, a 11. perc legelején Molnár Bálint találatával előnybe kerültek a vendégek, 0-1. A bekapott gól feltüzelte a bikákat, akik még ugyanabban a percben viszonozták a szívességet, Mikkel Binou Jensen találatával már 1-1-et mutatott a kivetítő. Ezt követően sem lassítottak a csapatok, a játékrész utolsó perceiben háromszor is megrezdültek a hálók. A BJAHC Tóth Richárd góljával ismét előnybe került, de akárcsak az előző találatuknál, úgy most sem kellett sokat várni a hazai válaszra, 2-2. Eriks Zohovs egyenlített, ekkor még valamivel több mint két perc volt hátra, úgy tűnt egál lesz a szünetben, ám az utolsó másodpercben hideg zuhanyként hathatott a a DAB játékosaira az újabb vendég gól, 2-3.

A második harmadban valósággal a kapujához préselte a hazai csapatot a fővárosi alakulat, a Dunaújvárosiak remek blokkolásainak és a csereként beálló kapus Tóth Károly Balázsnak köszönhetően egyszer találtak a kapujukba, Judd Blackwater góljával 2-4 volt az állás a második játékrész végén.

Az utolsó játékrész ott folytatódott, ahol az előző véget ért, folyamatosan támadtak a vendégek, hősiesen védekeztek a hazaiak. Hiába a stabil védekezés egy gólt ebben a játékrészben is tudott szerezni a fővárosi csapat, a végeredményt Curtis Jacob Roach állította be 2-5.

Dunaújvárosi Acélbikák – Budapest Jégkorong Akadémia HC 2-5 (2-3, 0-1, 0-1)

Erste Liga alapszakasz, Dunaújvárosi Jégcsarnok Vezette: Gáspár, Németh, Varjú-Bartal, Sábián

Dunaújvárosi Acélbikák Sági M. (Tóth K.) – Tóth G., Kluuskeri, Jensen Mikkel Binou 1, Zohovs 1, Watkins (1), Jurkovics, Sysak, Sági M. P. (1), Ritter, Hári (1), Bánki, Léhi, Sári, Mazzag, Kuminka, Jensen Mathias Binou, Raskin, Szűcs, Cseh, Taczman. Vezetőedző: Somogyi Balázs András

Budapest Jégkorong Akadémia HC Szabó B., Szabó D. (2), Blackwater 1 (1), Nagy G. 1, Molnár B. 1, Szivák, varga, Schlekmann (1), Somoza 1, Dóczi, Boros, Ravasz (1), Weidemann, Tóth R. 1, Roach 1 (1), Molnár Z., Zimányi. Vezetőedző: Kangyal Tamás