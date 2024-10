Mennyire sikerült kipihennie magát az olimpia után?

– Amit elterveztem annak a nagy részét sikerült megvalósítani. Úgy érzem feltöltődtem és sikerült kipihenni a nyár fáradalmait, így újult erővel vágok bele a munkába.

Hogy sikerült a felkészülésük?

– Játszottunk már edzőmérkőzéseket, voltunk Triesztben egy néhány napos edzőtáborban, valamint az itthoni klubcsapatok ellen is próbáztunk. Azt gondolom itt Újvárosban a munkával sosem volt probléma, amit bele lehetett tenni ebbe a néhány hétbe azt bele is tettük. Taktikai szempontból is sikerült mindent elsajátítani nagyjából, de van még amit gyakorolnunk kell, mert jó néhány új elemmel készülünk a szezonra az új edző és a stáb jóvoltából. Még lesz mit finomítani, de a tanulási folyamatok mindig ilyenek, azonban bízom benne, hogy a BL-ben már minden jó lesz.

Új vezetőedző érkezett a csapathoz az orosz Makszim Kordonszkij személyében. Milyen eddig vele a közös munka?

– Az új edző számomra nem volt ismeretlen, de az idősebb játékosok közül is többen, hiszen dolgozott többek közt az orosz utánpótlás-válogatottnál, amikor még én is utánpótlás játékos voltam. Szerintem a fiatalabbakkal is sikerült megtalálnia a közös hangot, jól tudunk együtt dolgozni. Nyilván ő más kultúrából jött, úgyhogy eléggé érdekesek az edzések. A csapat viszont szinte semmit nem változott, egy görög lány érkezett, de úgy gondolom már ő is beilleszkedett közénk. A keret egyébként már augusztusban megkezdte a felkészülést, szóval volt idő erre.

Pénteken pedig már a Bajnokok Ligája selejtezőjében érdekeltek. Hogy készülnek?

– A héten lett teljes a csapat, mert a Kardos ikrek most tértek vissza az utánpótlás-válogatottból, Kínában voltak világbajnokságon. Csütörtökön utazunk is Hollandiába, jósolni viszont továbbra sem szeretnék. Azt várom el magunktól, hogy jó meccseket játsszunk és azokat a taktikai utasításokat többé-kevésbé betartsuk amiket az edzéseken gyakorlunk. A BVSC-vel játszottunk már egy edzőmeccset, még az első hetünkön, de az az eredmény így nem volt annyira reális. A holland együttest, a Polar Bearst annyira nem ismerem, de a nemzetükből kiindulva fizikálisan egész jók, ez mindig is jellemző rájuk. Mellettük van két francia csapat, amelyekkel tavaly már játszottunk. A Nancy ellenin talán elvárható a győzelem, a Lille-nel azonban nem tudom mire számíthatunk, mert ott átalakult a keret, egy éve azonban nagyon kemény meccset vívtunk velük. Egy sötét alagútba megyünk, de elsősorban az a legfontosabb, hogy mi azt játsszuk, amit szeretnénk.