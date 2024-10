Az ex-Spirit of Hungary is ott lesz az idei Vendée Globe rajtjánál, a belga Denis Van Weynbergh hajójaként. Már a belgától bérelték ki a francia filmesek, aztán még arról is szó volt, hogy Magyarországon szerkezeti átalakításokat végeznek rajta, de erről letettek, végül csak átfestették a hajót a forgatás idejére. Mindenesetre mi rövidesen nem csak Weöres Szabolcsnak, a székesfehérvári sportember mentoráltjának és leendő utódjának, de Fa Nándor egykori hajójának is szurkolhatunk majd.

Csak kékre festették a hajót a forgatás idejére

Fotó: Spirit of Hungary projekt

A tavaly forgatott tévéfilmben Samuel Le Bihan alakítja Yves Parlier-t, az alkotást rövidesen levetítik Franciaországban. Fa Nándor abban bízik, hogy valamikor majd nálunk is látható lesz. A 10. Vendée Globe mezőnye november 10-én, vasárnap rajtol el Les Sables d’ Olonne-ból, ezúttal második magyarként Weöres Szabolcs küzdelmét izgulhatjuk végig. Eddig azonban csak egyetlen magyar teljesítette a versenyt: Fa Nándor ötszörös Föld-kerülő óceáni hajós, aki 1992-93-ban a világon első nem franciaként az ötödik helyen futott be, 1996-ban műszaki problémák miatt feladta a kihívást, aztán 2016-17-ben a nyolcadik helyen végzett a Spirit of Hungary nevű, saját tervezésű, nagyrészt Székesfehérváron és Kápolnásnyéken épített 60 lábas versenyhajóval.