Eddig négy mérkőzést játszottak a női NB II. Nyugati csoportjában. Mennyire elégedett a lányok teljesítményével?

– Nagy változásokon ment át a csapatunk, 12-13 emberünk távozott vagy abbahagyta a labdarúgást, szóval szinte teljesen kicserélődött a gárdánk. Szerencsére maradtak olyan meghatározó játékosok, akik NB I-es múlttal rendelkeznek, ott is húzóemberek voltak, valamint most nálunk is azok. A keretünk ennek ellenére tényleg fiatal, 15-16 évesek is játszanak nálunk. Ezt figyelembe véve összességében elégedett vagyok az eddigiekkel, több rejlik bennünk azonban, mint amit eddig pontokban megszereztünk az elmúlt meccseken.

A változások fényében milyen célokkal vágtak neki az idénynek? Mivel lenne elégedett a féltávnál?

– Jó lenne ha a féltávnál benne lennénk az első ötben, akkor mindenképp elégedett lennék. Ahogy említettem nagyon fiatal lett a csapatunk, szeretném ebből az U16-os, U19-es korosztályból kialakítani a magot, ami aztán idővel még jobbá válik. Van nálam most is olyan játékos, mint Kovács Liza, aki 15 éves és négy meccs alatt három gólt is rúgott, érzi a bizalmamat, jó az edzésmunkája is. Kicsit utánpótlás edzőként is figyelem a helyzetet és a képzést helyezem előtérbe. Minden olyan játékosnak szeretnék lehetőséget adni, aki a heti munka alapján azt megérdemli. Jelenleg nem reális cél, hogy visszajussunk, vagy az első kettőben legyünk, mert vannak rutinosabb csapatok, mint például a Budaörs. Ők több játékost is igazoltak a feljutás reményében. Mellettük van egy jó Ajka, ott a Dunaújváros is, szóval egy két-három éven belül, ha tudom folytatni ezt a munkát akkor már szerintem elgondolkozhatunk a komolyabb célkitűzéseken is.

A fiatalokra épít a Vidi női csapatánál Andorka Péter

Fotó: fehervarfc.hu

Voltak elég felemás mérkőzések, a Budafoktól 3-0-ról kaptak ki Nagykanizsán viszont 4-1-ről álltak fel.

– Lenulláztuk az ellenfelet 22-23 perc alatt és 3-0-ra vezettünk, aztán talált egy gólt a Budafok, majd fordított és kikaptunk annak ellenére, hogy a második félidőben is domináltunk. Ebből kiindulva tavasszal mindenképpen nyernünk kell a budafokiak ellen idegenben. Nagykanizsán azonban pont fordítva volt és le a kalappal emiatt a lányok előtt, amit a második félidőben produkáltak az nagyon jó volt. A félidőben kaptak egy fejmosást, tudták, hogy mi a dolguk, fordulatot vettek és 4-1-ről kiegyenlítettek Kiemelném Szabó Bernadett parádés gólpasszait Németh Noémi váltotta gólra fejjel, továbbá Kovács Liza és a frissen beállt Forró Kata is betalált azon a meccsen. Azt mondom, ha a játékvezető hosszabbít még egy-két percet akkor a győzelem is meg lett volna.