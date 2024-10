A Volán a hatodik, a Wölfe pedig a hetedik pozícióból várja a pénteki összecsapást, a farkasok két mérkőzéssel többet játszottak, viszont így is egy ponttal kevesebbet szerzett.

A fehérváriak pozitív előjelekkel készülhetnek a meccsre, hiszen az előző fordulóban magabiztos 4-1-es győzelmet aratott az Asiago ellen, a keddi Bajnokok Ligája találkozón alaposan megszorongatta a címvédő Servette csapatát.

A brunecki együttes kerete komoly átalakuláson ment keresztül, talán ennek is köszönhető, hogy a szezon első meccsei igen rosszul sikerültek. Rengeteg gól született a találkozóikon, eddig 36-szor vették be a Wölfe kapuját, ami a legrosszabb mutató az ICEHL-ben szereplő klubok között, azonban a legtöbb lőtt gól is az ő nevükhöz fűződik, szám szerint 32. A játékosoknak össze kellett szokniuk, viszont az utóbbi hetekben egyre magabiztosabban jégkorongozott a csapat, komoly skalpokat osztott ki. Az első hat fordulóban rengeteg gólt kapott és csak egy találkozót tudott megnyerni. Majd kisebb meglepetést okozva 6-3-ra megverték a Klagenfurtot és hosszabbításban a címvédő Salzburgot. A két gigász legyőzése után, az előző fordulóban a Villach ellen is diadalmaskodni tudott a Jason Jaspers által irányított gárda.

Az olasz együttes minőségi játékosokkal tudta megerősíteni keretét, erre ékes bizonyíték Tommy Purdeller, aki az eddigi 4 góljával csapata legtöbbször beköszönő játékosa, emellett már 3 asszisztot is kiosztott. Az abszolút legeredményesebb jégkorongozójuk 12 pontot szerzett eddig a szezonban, mindezt 3 gól és 9 gólpassz formájában, Alex Petan neve ismerősen csenghet a fehérvári szurkolóknak, ugyanis korábban három idényt töltött a Volánnál, viszont az előző kiírásban már brunecki színekben szerepelt. Az AV19 mezében három szezon alatt 136 gólban vállalt szerepet, a legeredményesebb éve a 2021-2022-es volt, amikor 17 gól mellett 36 gólpasszt osztott ki.

Az első fordulóban már találkozott a két együttes, akkor a Hydro Fehérvár AV19 magabiztos 5-2-es győzelmet aratott Olaszországban. Kiegyenlített találkozókat vívnak egymás ellen, az előző öt összecsapásukból kétszer a magyar, háromszor az olasz csapat jött ki győztesen. Ezeken a találkozókon átlagosan 5,8 gól született, ha folytatják ezt a sorozatot, egy igen gólgazdag mérkőzést láthatnak az Alba Arénába kilátogató szurkolók.