Jól kezdett a MAFC otthonában is a Loki, amely az Extraliga harmadik mérkőzésén egyszer már legyőzte aktuális ellenfelét, akkor négy szettben sikerült nyernie a székesfehérvári együttesnek. Most elegendő volt három is a sikerhez, hiszen az első szettben bár szoros volt a küzdelem, és csak négy ponttal sikerült nyerni, a másodikban csupán kilenc pontot szerzett a házigazda, így gyorsan kettő lett a különbség. A harmadik felvonásban aztán sokáig vezettek a budapestiek, de a hajrában a MÁV Előre volt a jobb, amely így behúzta a mérkőzést.

A visszavágót majd november 27-én rendezik, de vélhetően a MÁV Előre Foxconn-nak nem lesz probléma a legjobb nyolc közé jutás.

Férfi röplabda, Magyar Kupa, nyolcaddöntő, 1. mérkőzés

MAFC – MÁV Előre Foxconn 0:3 (21, 9, 23)

Budapest, Phoenix Sportcsarnok, Vezette: Tillmann Gyula Zsolt, Mezőffy Zsolt Tibor

MAFC: Katona Á. 5, Tamási D., Veres 6, Kiss D. 10, Balogh L. 2, Altunaga 14. Csere: Sztankovics, Lassu (libero). Vezetőedző: Pápai Péter

MÁV Előre Foxconn: Szabó V. 3, Tomanóczy 5, Bakiri 18, Pesti 12, Fazekas 8, Luna 11. Csre: Eke, Szentesi, Takács M. (libero). Vezetőedző: Omar Pelillo