Halászi Kinga lányai nagy tettre készültek, hiszen korábban még sosem nyertek a Ferencvárosi TC ellen a bajnokságban. Bár a Magyar Kupában ez a bravúr egyszer összejött, a szombat esti találkozónak így is a zöld-fehérek voltak az esélyesei.

A fővárosi együttes gyorsan bizonyította, hogy nem veszi félvállról a mérkőzést, már a 9. percben előnybe került Nagy Viktória tizenhatról megeresztett lövésével, 0-1. Ezután a 32. percben Jadyn Edwards is betalált Emilia Dannbäck kapujába, így a szünetre kétgólos fővárosi előnynél vonulhattak a felek, 0-2. A fordulás után aztán Nagy Vanessza is eredményes volt, ő állította be a végeredményt, 0-3.

A Puskás Akadémia második vereségét szenvedte el az idényben, ezt megelőzően csak a közvetlen rivális MTK Hungária otthonában kapott ki. A következő fordulóban az újonc Honvéd otthonában lépnek pályára Halászi Kinga lányai október 19-én 14.00 órától.

Simple Női Liga NB I., 7. forduló

Puskás Akadémia FC – Ferencvárosi TC 0-3 (0-2)

Felcsút, Pancho Aréna, Vezette: Sipos Katalin (Hegedüs-Baráth Noémi, Bizderi Nikolett)

Puskás Akadémia FC: Dannbäck – Palakovics, Bokor, Szemán-Tóth (Szűcs, 65.), Pécsi (Nagy N., 56.), Knezevics, Szarvas, Nagy L. (Szalay, 82.), Tuza, Brekovszki, Tanaszkovics (Tóth, 82.). Vezetőedző: Halászi Kinga

Ferencvárosi TC: Kosztics – Gődér, Zágonyi, Könczeyné, Mcfarland (Diószegi, 56.), Ott, Garcia (Túróczy, 56.), Nagy Vi (Czellér, 81.), Edwards, Kovács E. (Demete, 72.), Nagy Va. (Kubasszova, 72.). Vezetőedző: Albert Flórián Ferenc

Gól: Nagy Vi. (9.), Edwards (32.), Nagy Va. (61.)

Sárga lap: Bokor (68.), Palakovics (77.), ill. Garcia (53.)