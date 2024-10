Ezt tanácsolja a mesteredző, Csank János

– Szerencsére mindig jó volt az egészségem, maradt ugyanaz. Még biciklizek, eljárok futni, meg különböző szerepléseim is vannak a futballal kapcsolatban, mert azért összekötnek a sporttal. Itt vagyok Tarpán most, a Sándor István Akadémián dolgozom. Összességében jól érzem magam szerencsére, az öregfiúknál is van néha jelenésem – nyilatkozta lapunknak Csank János.

Kiugratásra is játszana Csank János a Fradi ellen

Fotó: fehervarfc.hu

A mesteredzőt természetesen a hétvégi Ferencvárosi TC – Fehérvár FC mérkőzéssel kapcsolatban is kérdeztük természetesen.

– Már csak névre mondjuk azt, hogy rangadó a hétvégi Ferenváros – Fehérvár FC mérkőzés, nem úgy néz ki a helyzet mint annak idején. A Fradi most bárki ellen megy ki a pályára akkor nem mondhatjuk azt, hogy sok sansza van az ellenfélnek, de azt is hozzá kell tenni, hogy a zöld-fehérek sem a legjobbak most – mondta Csank, aki korábban a Videoton és a Ferencváros kispadján is tevékenykedett. Hozzátette, meglátjuk mi sül ki a mérkőzésből, de nem hiszi, hogy döntetlennél jobb eredményt el tud érni a székesfehérvári együttes, amelynek az esélytelenek nyugalmával kell pályára lépnie.

A szakember arról is beszélt, bár nem a Vidi a meccs esélyese, feltartott kézzel sem szabad kifutnia vasárnap a Groupama Arénába.

– Esélyesebb a Ferencváros, de bármikor mentünk hozzájuk akkor azért mindig benne volt, hogy ők az FTC. Talán még az Újpestnél volt meg ugyanez, vagy a Győrnél. A Vidinél sok volt a változás, sok ember elment, nem tudom, hogy pontosan mi zajlik a csapatnál, csak a zuhanyhíradóban hallható dolgokról tudok – tért rá a székesfehérváriak helyzetével kapcsolatban Csank. Hozzátette, a játékosállományt nagyjából ismeri a Vidinél, a meccseket is látja, és sajnálatos, hogy nem erősödött a csapat.

Miután szóba kerültek a régebbi Videoton – Ferencváros mérkőzéseket megkértük Csank Jánost arra is, hogy idézze fel az emlékeit, milyen volt az ő idejében ez a párharc.