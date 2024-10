Fotó: Ifi Andrea

A magyar védő által említett észt gárda sem tétmérkőzés nélkül vág neki a nemzetközi porondnak, hiszen megkezdték a Lett-Észt Ligát, ahol eddig egy győzelem és egy vereség áll a nevük mellett. A bajnokságuk egyik legerősebb együtteséről van szó, mely utoljára a 2020-2021-es szezonban szerzett bajnoki címet, viszont az elmúlt két idényben legalább az elődöntőig menetelt, sőt az előző kiírásban egészen a fináléig jutott, ott azonban megálljt parancsolt számára a ukrán Prometej.

A közös pontvadászat mellett szerepelnek az észt Korvpalli Meistriliigában is, melynek az előző két döntőjét meg is nyerték. Ennek köszönhető, hogy idén is a Bajnokok Ligája selejtezőjében indulhattak, ám a cseh Nymburk ellen vereséget szenvedtek, így az Európa Kupában folytathatják szereplésüket. Ez az elmúlt két idényben is így volt, tavalyelőtt az elődöntőig meneteltek, míg tavaly a csoportkörben bár nem játszottak rosszul, de egy ponttal lemaradtak a spanyol Zaragoza mögött, a pontkülönbségük pedig nem volt elég jó ahhoz, hogy bekerüljenek a legjobb hat csoportmásodik közé, így kiestek.

A BC Kalev/Cramo egyébként már játszott az Alba Fehérvár ellen a 2017-2018-as Bajnokok Ligája selejtezőjében, ahol két mérkőzés után 150-142-es összesítéssel a magyar csapat jutott tovább.

A székesfehérváriak harmadik ellenfele – akik ellen a sorozatot is megkezdik október 9-én, szerdán 18 órától az Alba Regia Sportcsarnokban – Bulgária kosárlabdájának megkerülhetetlen tagja, a Rilszki Szportiszt. Hazájában az előző három szezonból kétszer is bajnoki címet ünnepelhetett az együttes, amely az európai kosárlabda körforgásában is állandó szereplő, az elmúlt évtizedben sokszor ott voltak valamelyik nemzetközi torna csoportkörében. Legnagyobb erősségük az összeszokottság, a csapat hazai magja évek óta együtt játszik akiket remek légiósok egészítenek ki, komoly kihívás elé állítva az ellenfeleket.

– Szeretnénk megcélozni a továbbjutást, ha érvényesítjük az akaratunkat minden esélyünk megvan az első két hely valamelyikére – folytatta Kass Balázs, aki azzal zárta gondolatait, hogy Alejandro Zubillaga vezetőedző remekül összetartja a csapatot, és ez a stabilitás fontos szerepet játszhat a továbbjutásban.