Rilszki Szportiszt (bolgár) – Alba Fehérvár 63-68 (17-24, 17-22, 27-17, 22-30)

Szamokov, Aréna Szamokov, Vezette: Mehmet Sahin, Viola Györgyi, Ali Sakaci (török, norvég, török)

Rilszki Szportiszt: Arnett 13/3, Petrov, Planinic 26, Rideau 7/3, Simeonov 8. Csere: Bachkov, Dimitrov, Karamfilov 3/3, Kostov 12/9, Milushev, Session 7, Vasov 7/3. Vezetőedző: Lubomir Kirov

Alba Fehérvár: Fazekas 3, Filipovity 14/6, Horne 18/9, Nichols 17/12, Vojvoda 18/3. Csere: Kass 5/3, Kertész, Krivacevic 8, Simon, Thomas 10/6. Vezetőedző: Alejandro Zubillaga

Győzelmi kényszerben lépett pályára Bulgáriában kedd este az Alba Fehérvár, amelynek a továbbjutási esélyeiről is döntött a Rilszki Szportiszt elleni összecsapás.

A székesfehérvári együttes egy kicsit bennmaradt az öltözőben, 10-3-ra elhúzott a Rilszki, azonban Vojvodáék gyorsan összekapták magukat, fordítottak, a negyed végére pedig hétpontos előnyre tettek szert, 17-24.

A szünet után tízre növelte a különbséget a Zubillaga legénység, amely aztán nem is engedte közel ellenfelét. Olyannyira elhúzott az Alba, hogy 14-el is vezetett, amiből 12 meg is maradt a nagyszünetre, 34-46.

A fordulás után ismét előjött az Albánál megfigyelhető tendencia: a harmadik negyedben vagy nagyon jó a csapat, vagy egyáltalán nem találja a játékát. Most az utóbbi volt igaz, a házigazda szép lassan felzárkózott, 58-58-nál pedig egyenlített. A székesfehérváriak fordítani már nem engedték ellenfelüket, visszavették a vezetést az utolsó tíz perc előtt, 61-63.

A záró játékrészben visszatalált a helyes útra Zubillaga csapata, amely szép lassan elkezdte növelni az előnyét, 67-77-nél pedig már tízzel ment. Ebből bár próbált faragni a Rilszki Szportiszt, de ez nem sikerült, az Alba magabiztos győzelmet aratott Bulgáriában, 83-93.

Az Alba Fehérvár legközelebb november 2-án, szombaton lép pályára, az SZTE-Szedeákot fogadja 18.30 órától, a FIBA Európa Kupában pedig a francia Le Portelt látja vendégül november 5-én 18 órás kezdéssel.