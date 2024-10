A székesfehérváriak nem a legjobb helyzetben várhatták a Le Portel elleni rangadót, hiszen az NKA Pécs otthonában 79-70-re kikaptak. A franciáknál sem volt ennél rózsásabb a helyzet, hiszen az új idényben csupán egy mérkőzést tudtak eddig megnyerni, ráadásul az Európa Kupát is vereséggel kezdték. Az viszont biztos volt, hogy a hazaiak szurkolótábora és a rezesbandája nem lesz az Alba barátja.

Csúnyán kikapott az Alba

Fotó: fiba.basketball

A találkozót a házigazda nagyszerűen kezdte, rögtön egy hármassal nyitottak Ivan Fevrier révén, aki aztán egy kettest is dobott. Már nyolccal is ment a francia csapat 13-5-nél, amikor felébredt az Alba, egyenlített, ráadásul fordított is. Bár a hazaiak visszavették a vezetést, a szünetre székesfehérvári előnynél vonultak a felek, 23-24.

A második negyedben aztán itt is, ott is jöttek a kosarak, hol az Alba, hol a Le Portel volt előnyben. A legnagyobb probléma az volt, hogy miután a székesfehérváriak fordítottak, akkor mindig jött egy jobb francia periódus. A negyed végét a hazaiak jobban meghúzták, elhúztak 44-38-ra, amiből végül két pontot sikerült lefaragniuk Vojvodáéknak, 48-44.

A fordulás után jól kezdett az Alba, fordított és megszerezte a vezetést. Bár ezt ismét gyorsan kiengedték a kezükből Vojvodáék, de így is sikerült szorosan tartaniuk az ellenfelet. Igaz volt ez 62-57-ig, ekkor azonban 11-re növelte előnyét a Le Portel, a negyed végére pedig már 13-mal ment a házigazda, 75-62.

Az utolsó felvonást aztán rögtön egy kétpontossal indította a székesfehérvári együttes, de 75-64 után egy 10-0-s szakasszal húsz fölé kúszott a hazaiak előnye. A Le Portelnek ahogy a meccs korábbi szakaszaiban úgy ezután is minden összejött, az Albának pedig semmi. A kevesebb mint három hét alatt hetedik mérkőzését játszó Alejandro Zubillaga legénysége bár próbált kozmetikázni, de ez nem sikerült, 104-73.

Az Alba Fehérvár legközelebb október 19-én hazai környezetben lép pályára a Zalaegerszeg elleni bajnokin.

FIBA Európa Kupa, 2. forduló

Le Portel – Alba Fehérvár 104-73 (23-24, 25-20, 27-18, 29-11)

Alba Fehérvár: Filipovity 8/6, Horne 10/6, Nichols 23/9, A. Smith 10, Vojvoda 18/6. Csere: Fazekas, Kass, Kertész, Krivacevic 2, Párkányi, Simon, Thomas 2. Vezetőedző: Alejandro Zubillaga.