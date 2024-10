„Végre a kapufáról befelé pattant a labda, nem kifelé” – mondta Pető Tamás, a Fehérvár FC vezetőedzője a lefújás után. A Loki sorsát nem az ellenséges Sóstói kapufa pecsételte meg, a piros-kékek szervezett játékkal, Nejc Gradisar duplájával múlták felül a Lokit.



– A mérkőzés egészét kontrolláltuk, megfelelő volt a hozzáállásunk és a helyzetkihasználásunk is. Gradisar a tavasszal kevesebbet játszott, nagyon mélyről jött fel, örülök, hogy újra gólokat szerzett. Ő minden edzésen és minden meccsen rengeteget tesz a sikerért, amikor nem szerez gólt, a mezőnyben akkor is szinte két ember helyett dolgozik.

A mester újságírói kérdésre elárulta, „csékája”, Csongvai Áron lassan Marco Rossi ajtaján is kopogtathat.



– Fiatal játékos, de máris csapatkapitány, neki kell lennie az egyik vezérünknek. Pár hete volt egy komoly négyszemközti beszélgetésünk, azóta nagyon jó úton halad! Ha így játszik a továbbiakban is, hamarosan kopogtathat a válogatott kapuján.



Gradisar, a Vidi szlovén csatára szombat este a Loki ellen megduplázta bajnoki góljai számát a szezonban.



– Az egész csapat átérezte a találkozó fontosságát, és az első perctől kezdve rendkívül fegyelmezetten futballoztunk. Az első gólt egy szögletből szereztem, edzéseken sokat gyakoroljuk a pontrúgásokat és ezúttal végre egy kis szerencsénk is volt, mert a kapufáról most befelé pattant a labda. A második gólom előtt Csongvait illeti a dicséret, nagyon harcosan szerzett labdát és remek ütemben ugratott ki, nekem pedig csak a befejezésre kellett figyelnem. Szeretem külsővel ellőni a labdát, tudatosan készültem a labdavezetés közben arra, hogy külsővel fogom a kapus mellett eltekerni a játékszert. Megérdemelten tartottuk itthon a három bajnoki pontot. A lefújás után pedig ismét közösen ünnepeltünk szurkolóinkkal, akik akkor is végig mellettünk álltak, amikor nem jöttek az eredmények - mondta a hórihorgas támadó.



A Debrecen harmatos szereplésének megvolt az ára, a Ferencvárosban mennybe menő Máté Csaba megbukott a cívis városban. A klub vasárnap jelentette be, hogy elválnak a tréner, és szakmai stábjának, valamint a Loki útjai. A soron következő elleni FTC elleni mérkőzésen Dombi Tibor irányítja majd a csapatot.



A Vidi a bajnokság első harmadát három győzelemmel, három döntetlennel, és öt vereséggel zárta.