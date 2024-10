A találkozót remekül kezdte az Aqvital FC Csákvár, mely a hatodik percben előnybe is került, Szalai Péter labdát szerzett, majd középre gurította a labdát, Haragos Viktor lövését még hárította a kapus, viszont a kipattanót Nagy Zoárd értékesítette, 1-0. Az első negyedórát követően feléledt a Tatabánya és elkezdett helyzeteket kialakítani. A vendég helyzetek ellenére a hazaiak előtt is akadtak gólszerzési lehetőségek, az egyik ilyen Varga Bence kemény beadását követően alakult ki, Nagy Zoárd azonban centiméterekkel lemaradt. A 42. percben szabadrúgáshoz jutott a Tatabánya, a középre érkező beadást Harsányi Dániel tette kapura, 1-1. Az egyenlítés rövidzárlatot okozott a sárga mezesek fejében, ugyanis ismét támadhatott az ellenfél, mely Szegleti Gergely tizenhatos sarkából lőtt bombájával átvette a vezetést, 1-2.

A második félidőben növelte a nyomást a Csákvár, Lóth Péternek több bravúrt is be kellett mutatnia. Az egyenlítésre egészen a 80. percig kellett várni, amikor Szakály Dénes adott be egy szögletet, a labda Nagy Zoárdhoz került, aki az ötösről a kapu jobb sarkába zúdította a labdát, 2-2. Az utolsó percekben mindent megtett a Csákvár, de az eredmény már nem változott.

Aqvital FC Csákvár – Opus Tigáz Tatabánya 2-2 (1-2)

Merkantil Bank Liga 11. forduló, Tersztyánszky Ödön Sportközpont Nézőszám: 400. Vezette: Lovas, Vrbovszki, László.

Aqvital FC Csákvár: Zelizi – Szalai P. (Nahirnij 71.), Murka, Umathum (Dencinger 79.), Varga B. – Major M. (Juhász 46.), Farkas A., Dusinszki – Haragos (Baracskai 71.), Nagy Z., Gazdag. Vezetőedző: Tóth Balázs.

Opus Tigáz Tatabánya: Lóth – Buna, Harsányi, Jagodics M., Deutsch B. – Szegleti G., Derekas – Csernik, Eördögh, Vida (Letenyei 76.) – Kiprich D. (Jelena 86.). Vezetőedző: Gyürki Gergely

Gólszerző: Nagy Z. (7.) (80.), ill. Harsányi (42.) Szegleti (45.)