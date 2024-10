Az U16-os serdülőcsapat az Újpesti Jégkorong Akadémiát látta vendégül vasárnap délelőtt, a találkozón magabiztos 6-2-es hazai győzelem született. Ratislav Ondrejcik legénységének nagyon fontos volt a győzelem, a második hely megszerzése érdekében, a FEHA19 végül 19 ponttal zárta az alapszakaszt, éppen az újpestiek mögött.

A fővárosiak ellen vívott mérkőzésen Horváth Benjámin ismét eredményes volt, a gólja mellett még egy gólpasszt is kiosztott. A játékos ezzel már 12-re növelte a pontszámát és a bajnokság 4. legeredményesebb jégkorongozója lett. A támadók közül még mindenképp ki kell emelni Joó Bertalant is, aki tízből csak hétszer lépett pályára, de így is 9 pontot szerzett.

Az U18-as ifjúsági csapat kétszer is jégre lépett az előző héten, először október 16-án, amikor hazai pályán óriási 11-2-es diadalt aratott az Icehawks ellen. A Kari Haakana által irányított korosztály remek első játékrészt produkált, 4-0-val ment szünetre, ezt követően nem engedte az ellenfelet visszajönni a mérkőzésbe. A legjobb teljesítményt Lenkey Gergő és Rákosi lázár nyújtotta, előbbi három góllal, míg utóbbi két találattal és két assziszttal járult a sikerhez. 19-én szombaton ismét összecsapott a két gárda, ezúttal az osztrák klub otthonában, ahol újfent magabiztosan nyert, 6-2-re. A fehérváriak jelenleg a tabella 3. pozícióját foglalják el 19 ponttal, ellőttük a Vienna Capitals fiataljai állnak 30 ponttal. Az utolsó két fordulóban nem lesz könnyű dolga a FEHA19-nek, mindkétszer a listavezető Nordic HC-vel kell farkasszemet nézniük, ha minden jól alakul a csapat számára akár meg is tarthatják dobogós helyezésüket.

Az U20-as Junioroknak felemásan sikerült a hétvége, szombaton 3-2-es vereséget szenvedtek a Nordic HC ellen viszont Vasárnap magabiztos 5-2-es győzelmet arattak a Villachal szemben. Szöllősi Csaba és Alapi Márton egyaránt három ponttal járult a sikerhez, míg Hajdú Martin a kapuban remekelt. A tabella szempontjából már nem lényeges az utolsó forduló, hiszen az eredménytől függetlenül a 7. helyen végez a csapat. Vesa Viitakoski együttese azonban szeretné győzelemmel zárni az alapszakaszt, ehhez október 26-án a BJA HC otthonában kell diadalmaskodniuk.