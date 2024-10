Az első negyed nagyon kevés pontot hozott, viszont a diósgyőrieknek így is sikerült ötpontos előnyre szert tenniük. Ezt a második felvonásban bár nyolcra is növelte a házigazda, de 21-15 után egy 0-7-es szakasszal fordított a székesfehérvári együttes. Ennek ellenére sem örülhettek Szentpáli Gergőék, hiszen a DVTK összekapta magát és hatpontos előnyre tett szert a nagyszünetre, 33-27.

A fordulás után kinyílt az olló, s bár a DVTK is csak 14 pontot szerzett, így is öttel növelte előnyét az utolsó tíz perc előtt. Végül húsz is volt közte 56-36-nál, de innentől 3-12-es szakasszal szépített a Dávid Kornél KA, de ez csak szépségtapasz volt, a székesfehérváriak így is kikaptak, 59-48.

A találkozón pályára lépett a DKKA új igazolása, az amerikai Asia Strong is, aki 9 pontja mellett 4 lepattanót szedett. A székesfehérváriaktól ismét Makenna Marisa volt a legeredményesebb, 13 pontot dobott, szedett 4 lepattanót és kiosztott 1 asszisztot is.

Az erőltetett és nehéz menet után jöhet egy kis pihenő, majd november 17-én az eddig még szintén nyeretlen Szigetszentmiklóssal csap össze a Dávid Kornél KA, ahol remélhetőleg összejön az első győzelem az élvonalban.

Női kosárlabda NB I/A, 6. forduló

DVTK Hun-Therm – Dávid Kornél KA 59-48 (16-11, 17-16, 14-9, 12-12)

Miskolc, DVTK Aréna, Vezette: Pozsonyi László, Jankovics Viktor Zsolt, Nepp László Oszkár

DVTK Hun-Therm: Aho Nina 3, Aho Nolwenn 2, Charles 22/6, Grigalauskyté 2, Jovanovics 5. Csere: Fárbás, Gulbe 6, Kányási 10/6, Lelik 9/6, Miklós, Poczkodi, Tenyér. Vezetőedző: Völgyi Péter

Dávid Kornél KA: Dávid 5/3, Hegedűs 7/3, Laufer 8, Marisa 13/3, Strong 9. Csere: Drávecz 2, Katona, Papp, Sverteczki, Szűcs, Takács 4, Varga. Vezetőedző: Szentpáli Gergő