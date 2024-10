Hogy értékelné a szezon első kilenc mérkőzését?

– Az ötödik szezonnak vágtunk neki idén. A legelején azt tűztük ki célul, hogy minden évben legyen egy kis előrelépés a bajnokságban, ami tavaly valamennyire már kicsúcsosodott abban, hogy a bajnoki címért harcoltunk. Emellett úgy érzem elkezdett kialakulni egy olyan csapatgerinc, egy közösség, akikben abszolút benne van a sikeréhség. Ez egészül ki egy nagyon jó szemléletű stábbal, amellyel nem szerettünk volna komoly célokat kitűzni a nyáron csak annyit, hogy meccsről meccsre haladjunk, és próbáljuk mindegyiken győztesen elhagyni a pályát. Az eddigi eredmények az előre eltervezett és összehangolt munka, valamint a keret partnerségének a gyümölcse. A legfontosabb tényleg az, hogy előre terveztünk. Kilenc fordulóból nyolc meccset megnyertünk, ráadásul mindegyikben benne volt a dominancia a csapatban.

Mondhatjuk, hogy tényleg ez az építkezés, az összeszokottság lehet a kulcs?

– Az évek alatt folyamatosan voltak olyan játékosaink, akik ha nem is a mi kötelékünkbe tartoztak, de adtunk nekik edzéslehetőséget, hogy felépítsük őket. Ennek lett például a gyümölcse Szontágh Levente, akit sikerült felépíteni és amit most fiatal szabályos játékosként letesz az asztalra az mindenképp példaértékű. Sokszor úgy nyilatkoznak az edzők, hogy szeretnek rotálni, jó ha van egy bő keretük. Én azt gondolom, hogy nálunk nincs bő keret, de rengeteg olyan minőségi futballistánk van, aki nem csak itt az NB III-ban tette már le a névjegyét. Őket is tudatosan igazoltuk le, hogy meglegyen az a fajta összhang a csapatban, ami képes egy ilyen sikeres időszakot megteremteni. Ez is az alapja.

Az mindenképp jó, ha a fiatalabb játékosok akár magasabb szinten is rutint szerzett játékosoktól tanulhatnak.

– Következetes edző vagyok, tudok szigorú is lenni, de tisztában vagyok az öltöző másik oldalával is, hiszen futballoztam a legmagasabb szinten. Látom azt emiatt, hogy mi az, ami fontos egy ilyen közösségben és hogy kell kezelni különböző helyzeteket. A futballistáknál sokszor nem mindig csak a tudás, hanem maga a személyiség is nagyon fontos. A csapatunknak nagyszerű vezére van Sóron Tibor személyében, aki rendkívül nagy tapasztalattal rendelkezik és a rátermettsége is megvan ahhoz, hogy a csapatkapitányi karszalagot viselje. Mellette jó, hogy vannak olyan játékosaink, akik NB I, NB II-es tapasztalattal rendelkeznek, vagy épp válogatott kerettagok voltak, mint Tischler Patrik vagy Varga Szabolcs. Jó, hogy a fiatalok tőlük leshetik el a labdarúgás apró elemeit, mindenféleképpen jó ez az irány.