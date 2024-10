Nagyszerű teljesítményt nyújtott a válogatott legutóbbi két, Hollandia és Bosznia-Hercegovina elleni Nemzetek Ligája mérkőzésén Nagy Zsolt. A Puskás Akadémia futballistája a hollandok ellen kiosztott egy gólpasszt Sallai Rolandnak – aki szintén Felcsúton nevelkedett –, míg a bosnyákok ellen Szoboszlai Dominikot szolgálta ki, nem sokkal később pedig agilis labdatartásával kiharcolt egy tizenegyest, amit szintén értékesített a Liverpool székesfehérvári futballistája. Utóbbi meccsnél érdekesség, hogy Nagy nyerte a legtöbb párharcot, egész pontosan 13-at, valamint övé volt a legtöbb becsúszó szerelés is, szám szerint 5.

– Évek óta jól játszik Nagy Zsolt. Volt egy sérülése, nehezebben indult, de sikerült visszatérnie és egyfolytában jó. Emellett fontos kiemelni, hogy tud balhátvédet, bal oldali középpályást, bal szélsőt is játszani. Mondhatom, Nagy Zsolt az én emberem, szeretem az ilyen sportolókat, annak idején is kerestem az ilyeneket. Ott van a magyar élvonal legjobb öt játékosa közt. Jó bal lába van, észreveszi, amit észre kell venni, a gól is benne van, szóval kimondottan jó futballista – mondta lapunknak Csank János a válogatott volt szövetségi kapitánya. Az egykor a Videotonnál is dolgozó szakember hozzátette, a Puskás Akadémia játékosa berobbant a magyar élvonalba, nagy erőssége a klubjának és a nemzeti csapatnak is.

A 77 esztendős szakembert arról is megkérdeztük, vajon benne lehet-e a 31 esztendős futballista pályafutásában egy külföldi szerződés.

– Nem örülnék neki, mert akkor gyengébb lesz a magyar mezőny. Az viszont biztos, hogy mindenképp jó lenne neki. Ráadásul van benne anyag, elég erős gyerek és jó a futóteljesítménye is. Nem hinném, hogy problémája lenne kint. A legfontosabb azonban az, hogy most jól játszik, meghatározó ember a Puskásban és a válogatottban is – zárta gondolatait Csank János.