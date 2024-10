Az Aqvital FC Csákvár idénye eddig igen hektikusnak mondható, tíz Merkantil Bank Liga mérkőzéséből négyet megnyert és ugyanennyit elveszített, a maradék kettő pedig döntetlennel zárult. A csapat jelenleg 14 ponttal a tabella kilencedik helyén áll, azonban a mezőny sűrűségét jól mutatja, hogy a dobogós Kazincbarcika mindössze három ponttal van előtte. Legutóbb Budafokon járt a gárda, ahol 2-1-es vereséget szenvedett.

A sereghajtó FC Tatabányát fogadja az Aqvital FC Csákvár

Fotó: Kricskovics Antal

A Tatabánya nagyon rossz formában van, ugyan az első négy fordulóból kettőt is megnyert, a Szegedet és a Honvédot is sikerült legyűrnie, azonban a fővárosiak legyőzését követően összezuhant az gárda. Gyürki Gergely legénysége az azóta lejátszott hat bajnokiját egyaránt elveszítette, ezzel jelenleg sereghajtó az NB II-ben. Az együttesnek a gólszerzéssel és a védekezéssel is problémái vannak, tíz meccs alatt csak nyolcszor volt eredményes, míg a védelem 22 alkalommal kapitulált.

A meccset megelőzően Tóth Balázs, az Aqvital FC Csákvár vezetőedzője a klub hivatalos oldalának. adott nyilatkozatában elmondta, rendkívül nehéz mérkőzés vár csapatára.

– Nyolc ponttal előzzük meg a Tatabánya együttesét, ha sikerül győznünk jelentősen leszakadnának mögöttünk. A legutóbbi mérkőzésünk, Budafokon nem úgy alakult, ahogy terveztük, hazai pályán javítanunk kell – emelte ki a szakember.