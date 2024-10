A serdülő csapat gólgazdag mérkőzést játszott a Tüskecsarnokban szombat délután a BJA HC vendégeként. Az első harmad hozta a legkevesebb találatot, mindkét csapat próbálta magához ragadni az irányítást, ugyan mezőnyben nem sikerült fölényt kialakítani egyik félnek sem, viszont Varga Mátyás lövését követően előnybe került a fővárosi csapat, 1-0. A középső etapban záporoztak a gólok, Gál Konrád kezdte a sort, aki megduplázta csapata előnyét, 2-0. Palkovics Krisztiánnak köszönhetően ismét szoros lett a mérkőzés, igaz ez csak négy percig tartott Varga Mátyás ugyanis megszerezte második gólját 3-1. A FEHA19 azonban nem engedett az ellenfélnek Alapi Máté ismét csökkentette a különbséget, a játékosok 3-2-vel mehettek szünetre. A záró felvonást a vendégek kezdték jobban, mindent megtéve az egyenlítésért, amely Horváth Benjámin találatával össze is jött. Benjáminnak ez már a 10. pontja volt a bajnokságban, ami liga szinten is az egyik legjobb mutató. Az öröm azonban nem tartott sokáig, hiszen a következő percben kétszer is eredményes volt a BJA, erre már nem volt válasza Ratislav Ondrejcík legénységének.