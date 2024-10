A Csákvár jó előjelekkel várhatja a Budafoki MTE elleni találkozót, ahogy arról beszámoltunk a válogatott szünet előtt 2-1-re legyőzte a Vasast. A Tóth Balázs vezette együttes közel egy órán át emberhátrányban volt, mégis otthon tartotta a három pontot. Az Aqvital az eddig lejátszott kilenc meccséből mindössze hármat veszített el, ennek köszönhetően a tabella 6. helyéről várhatja a találkozót. Remek védekezésének köszönhetően áll ilyen előkelő helyen, eddig 12 gólt kapott a bajnokságban, ami az 5. legjobb mutatónak számít a másodosztályban.

Nikházi Márk kinevezése óta veretlen a Budafok

Fotó: aqvitalfc.hu

A Budafoki MTE eddig egy ponttal gyűjtött kevesebbet mint a Csákvár és az előző öt meccsükből egyet sem vesztett el. A legutóbbi vereség a bajnokságban a Kazincbarcika elleni 5-0 volt, amely Dajka László vezetőedző állásába került, helyét Nikházi Márk vette át, akivel valósággal szárnyra kelt az együttes. A Tatabányát és a Soroksárt megverte, a feljutásért küzdő Kozármisleny ellen 1-1-et játszott, Mezőkövesdről és Ajkáról döntetlennel távozott. A mezőkövesdi találkozót érdemes kiemelni, ahol három gólos hátrányból mentett pontot a gárda. Mióta Nikházi átvette az irányítást 10 gólt szerzett a csapat, az első négy fordulóban ez a szám csak 5 volt. A fővárosi alakulat veszélyességét az is kiválóan szemlélteti, hogy a harmadik legtöbbször beköszönő együttes az idei Merkantil Bank Ligában. A klub legeredményesebb játékosa Merényi Ádám, aki eddig 4-szer vette be az ellenfelek kapuját, mellette még ki kell emelni a 3 gólt szerző Vasvári Zoltánt is.

A két csapat előző 5 összecsapása alapján igazán kiegyenlítettek az erőviszonyok, hiszen egy döntetlen mellett kétszer a Budafok kétszer pedig a Csákvár diadalmaskodott. Legutóbb februárban találkoztak egymással, akkor idegenben 2-1-re diadalmaskodott Tóth Balázs legénysége.

Vasárnap kora délután kiderül, hogy a Csákvár masszív védekezése vagy a Budafok erőteljes támadójátéka eredményesebb.