Hosszú évek óta hódolnak a gördeszkások, görkorisok, rolleresek és BMX bringások az extrém sportok iránt szenvedélyüknek a Bregyó skatepark elemei között. Az elmúlt idő, és a sok használat párhuzamosan koptatta a felületeket és a szerkezeteket egyaránt, ezért teljesen új pályaelemekkel kellett pótolni a régieket.

Október 7-én késő délelőtt zajlott a pálya átadása, bemutatása. Összesen 8 szerkezet biztosítja a játék, a gyakorlás, az edzés lehetőségét az extrém sportok szerelmesei számára. Az első négyet saját, a második négy pályaelemet pályázati forrásból építette a városgondnokság.

Az egyik egy nagy vertfal, de épült egy döntött vertfal, egy wallride, egy negyedív+wallride, egy Funbox "bálna", egy Spox és egy Jumpbox. Az építménynek szerelési munkái után az összes eszközt minősíttetni kellett. A TÜV azóta már minősítette, így a megújult pálya, ha az időjárás engedi, újra nyitva van és használható.

–Önkormányzati önerőből és pályázati forrásból mintegy 60 millió forint értékben elvégezte a városgondnokság az új elemek beszerzését. A pálya elkészült, nagyon bízom benne, hogy a fiatalok legnagyobb megelégedésére, és kívánok nekik balesetmentes de jó szórakozást. –mondta az új pálya közepén állva Mészáros Attila önkormányzati képviselő.

Önkormányzati önerőből és pályázati forrásból szerezték be az új elemeket

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

A bejárással egybekötött átadáson megjelentek a városgondnokság képviselői is.

–Mindig nagy öröm számunkra, amikor ez a a gyönyörű sportközpont tovább gazdagodik. A korábbi években már elég sok problémánk volt ezzel a pályával, így nagyon jól jött a kormányzati és az önkormányzati támogatás, amivel meg tudtuk oldani a felújítást. Nem csak a szerkezeti elemek lettek teljesen újak, hanem az azokat borító felületek is. De megújultak az utcabútorok is, így új padok és szemetesek sorakoznak a kerítések mentén. Mivel több helyen az aszfalt is javításra szorult, ezért a felújítás során kiegyenlítettük a burkolati hibákat is. Már a tervezési szakaszba bevontuk azokat a székesfehérvári fiatalokat, sportolókat, akik korábban is használták a pályát. Az ő igényeikhez igazodva sikerült már maga a tervezés is, és a kivitelezésnél is folyamatosan jelen voltak, megnézték, ellenőrizték a pályát, illetve az azon felsorakozó elemeket és a visszajelzéseikből ítélve elégedettek az eredménnyel. A pályázati forrás Aktív Magyarország 2024-es Bringapark Programjának köszönhető. –mondta el Bozai István, a városgondnokság vezetője.