Az Alba Fehérvár KC idegenbeli gyengélkedése eddig is sok témát adott az öltözőben, és a szurkolók körében is. De most már inkább formahanyatlásról beszélhetünk, hisz Suzana Lazovics együttese 30-27-re kikapott. Az AFKC egyre több elkerülhető hibát vétett, amely a negyvenötödik percben kezdte el megbosszulni magát, ekkor ugyanis Józsa Krisztián alakulata – megfejelelve a nyolcperces fehérvári gólcsenddel – sorozatban négy gólt lőve hárommal ellépett, és eldöntötte a két pont sorsát.

– Nagyon sok problémánk volt: védekezésben, támadásban, az egy-az-egy elleni játékban, a letámadásban, mindenben. Semmi nem valósult meg abból, amit megbeszéltünk. Nagyon csalódott vagyok. Tisztán látni, hogy az elmúlt három meccsünk alapján problémáink vannak, és a jövőben sok mindent meg kell változtatnunk, hogy visszajussunk a szezon eleji formánkhoz - szögezte le a fehérváriak trénere.

A DKKA, egy híján negyven gólt dobott, és remek játékkal múlta felül a Moyra-Budaörs együttesét 39-25-re.

- Tökéletes vol ma a védekezésünk. Elbizonytalanítottuk a Budaörs játékosait, ezután könnyű gólokat szereztünk, csapatként játszottunk. Az elsőtől a hatvan perc végéig elégedett vagyok a teljesítményünkkel - nyilatkozott elégedetten Gulyás Péter vezetőedző, akinek sorozatban másodszor vezette győzelemre a Kohászt.

A DKKA előrelépett a tabella tizedik helyére, az AFKC a 8. pozíciót foglalja el.