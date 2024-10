Október első hétvégéjén Kecskeméten került megrendezésre az U14, U16 Összetett Országos Bajnokság. A különböző próbák mellett, a versenyzőknek a hideg, esős időjárással is meg kellett küzdeniük. Az ARAK U14-es csapata mindkét napot bearanyozta, a lányok és a fiúk négypróba csapatversenyében sem találtak legyőzőre, és lettek bajnokok.

Középen Grosz Zsombor

Fotó: ARAK

A bajnokcsapatok tagjai: Balázsik Jázmin, Bálványos Nóra, Miklós Eszter, Szabó Niobé Dóra, Zsédely Liza, illetve Grosz Zsombor, Gyovai Gergely, Farkas Hunor és Farkas Zalán. A felkészítő edzők: Babos Rita, Bellér-Leiner Viktória, Borsányi Zoltán és Salamon András.

Az egyéni küzdelmekben is kitettek magukért a fiatalok.

Grosz Zsombor a 60 m gátfutás, távolugrás, magasugrás, sípoló rakéta hajítás alkotta U14 négypróba "A" variációban is országos bajnoki címet szerzett. 60 méteres gátfutásban kimagaslott a mezőnyből, egyedül ő fért be kilenc másodperc alá, a korosztály eddigi legjobb országos eredményét érte el (8.88), és egyéni csúccsal (5,51) távolugrásban is a legjobbnak bizonyult.

Szabó Niobé Dóra (balra) a dobogón

Forrás: ARAK

Szabó Niobé Dóra kiegyensúlyozott versenyzéssel U14 négypróba "B" variációban (60 m gátfutás, távolugrás, 300 m, 800 m) szerzett ezüstérmet. Távolugrásban a legjobb eredményt érte el (5,21).

Az U16-os leány bajnokcsapat, és mestereik

Forrás: ARAK

Az U14-es mezőnyben további értékes pontszerző helyezések is születtek: Farkas Zalán negyedik, Gyovai Gergely 6., Balázsik Jázmin 7., Miklós Eszter 8. helyen végzett.

Az U16-os lányok ötpróba csapatversenyében a Pallos Gréta, Schreiber Dóra, Tamási Borbála, Zsigmond Emma kvartett az értékes negyedik helyet szerezte meg. Az egyéni versenyben Zsigmond Emma 8. helyen zárt.

U16 és U14 Összetett Atlétikai Magyar Bajnokság 2024 - Kecskemét

Fiú U14 négypróba - 4+1 fős csapatbajnokság: 1. ARAK 7101 pont, 2. Szekszárdi Sportközpont 6524 pont, 3. A-Plast Ikarus BSE 5806 pont

Leány U14 négypróba - 4+1 fős csapatbajnokság: 1. ARAK 8787 pont, 2. UTE 8068 pont, 3. A-Plast Ikarus BSE 7847 pont

Leány U16 ötpróba - 3+1 fős csapatbajnokság: 1. Csepel TC 8285 pont, 2. KARC 8270 pont, 3. Szolnok SC-SI 7635 pont 4. ARAK 7108 pont