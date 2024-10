Az U19-es bajnokság kiemelt csoportjában eddig veretlenül vezetik a bajnokságot. Mennyire megy gördülékenyen a munka a srácokkal?

– A nyáron vettem át az U19-es csapat vezetését, ez egy új helyzet nekem is és a játékosoknak is. Eddig pozitív érzéseim vannak és úgy érzem, hogy jól megy a munka, ami az eredményeken is látszik. Van egy pár olyan dolog amit kérek a srácoktól, de még idő kell ahhoz, hogy adoptálják, viszont összességében tényleg pozitív az összkép. Az irány mindenképpen jó.

A nyáron vette át az U19-es csapat irányítását Babó Levente

Fotó: Puskás Akadémia

Szerdán megkezdődik az ifjúsági Bajnokok Ligája a Puskás Akadémia számára. Hogy sikerült a felkészülés?

– Az ifi BL-ben 2007-es, 2006-os és 2005-ös születésű játékosok is játszhatnak, így a keret nem egyezik meg azzal, amivel a bajnokságban szereplünk, van aki az NB I-es, van aki az NB III-as csapattal edz hétről hétre. Vegyes a társaság, az idő is kevés, hétfőn és kedden edzettünk ilyen összetételben először, kedd délután utazunk, szerdán pedig már játszunk. Próbáltuk a három csapat játékából azokat az elemeket átemelni, amelyikek mindegyikre jellemző, játékrendszerben, játékfelfogásban, hogy egy közös nevezőt találjunk.

Milyen célokkal vágnak így neki a párharcnak?

– A hétfői és a keddi edzés után azt mondhatom, hogy nem rossz irányba indultunk el, de szerdán teljesen az ismeretlenbe fogunk ugrani. Nehéz a feladatunk, főleg, hogy az ellenfélről sincs sok információnk, nem tudjuk hogy állítják össze a keretet. Az első félidő az, aminél sok mindenre fel kell készülnünk, utána viszont már mindent látni fogunk. Célunk a továbbjutás, meglátjuk, hogy mik a realitások és mire vagyunk képesek így együtt.