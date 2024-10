Martonvásár (5.) – Tóvill Kápolnásnyék (10.)

Gálvölgyi István a Martonvásár edzője: - Az Enying ellen az első perctől kezdve mi kezdeményeztünk, de azt is lehet mondani, hogy szinte a mérkőzés egészében az ellenfél tér felé pattogott végig a labda. Jól is indult, mert mindjárt a meccs elején megítéltet egy jogos büntetőt, de ezt Kenderesi Dávid kihagyta, a kapus bravúrral hárított. Ezt követően sem lankadtunk, próbáltunk vezetés szerezni, ami a félidő derekán sikerült is. Sajnos azonban rengeteg helyzetet hagytunk ki, viszont pozitívum, hogy sok lehetőségünk volt. Igaz ehhez hozzájárult az is, hogy ellenfelünk kapusa szerintem a mezőny legjobbja volt, rengeteg ziccert hárított. szerencsére a második félidő 62. percében tudtuk az előnyünket növelni, és utána már nem volt kérdéses, hogy ki nyeri az összecsapást. Nagyobb különbséggel is győzhettünk volna, de nem vagyunk elégedetlenek, a legfontosabb az, hogy be tudtuk gyűjteni a három pontot. Tisztában vagyunk azzal, hogy a Kápolnásnyék elleni találkozó rettentően nehéz lesz, de szeretnénk itt is jól szerepelni. Az kétségtelen, hogy egy győzelem még többet javítana a pozíciónkon, de tudjuk azt, hogy ellenfelünk jó csapat, független attól, hogy gyengébben kezd a bajnokságot, és a tabellán elfoglalt helyük nem tükrözi a valóságot. Nem csökkenhet egy pillanatra sem a motivációnk, mert, ha csak a cipőnket és a mezünket küldjük ki a pályára, az nem lesz elég. Patkós Kevin lényegében rendbe jött, úgy volt, hogy vasárnap le is ülhet a padra, de közben belázasodott. Neuvert Álmosnak kisebb húzódása van, bízom abban, hogy hamarosan visszatérhet, míg Cziklin Roland a héten már elkezdheti az edzéseket.