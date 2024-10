A 79. percben eldőlt a találkozó, a büntetőterület szélén Paulik Barnabás cselezgetett, akit buktattak, a játékvezető előnyszabályt ítélt, a leggyorsabban Varga Balázs eszmélt, aki a lábak erdejében a hosszú sarokba lőtt, 3-1.

A maradék játékidőben bár próbálkozott a vendégcsapat, az eksztázisban játszó móriak azonban minden támadást hatástalanítottak. A lefújás után jöhetett a hazai örömünnep, egy parázs meccsen nyert a győzelmet jobban akaró hazai gárda.

Tudósított: Móri SE

Adony – KK Grain Kft.-Mezőfalva 1–0 (0–0)

Adony, 160 néző

Vezette: Szücs László.

Adony: Andrejev – Csiki (Kőkuti), Budai, Fehér, Tatár (Posztos) – Tóth D.,

Holentoner, Balogh B. – Virág (Major), Bognár B. (Kelemen)- Hamar (Kaló). Vezetőedző: Boldoczki Sándor.

KK Grain Kft.-Mezőfalva: Kovács Á. – Balázs, Rózsahegyi, Morár, Sági (Márki) - Németh B., Kiss G. (Kovács B.), Mekota, Kovács K. - Csontos (Szabó O.), Balogh I. Vezetőedző: Váradi Tamás.

Gól: Hamar (59.).

Jók: Andrejev, Balogh B., Hamar, ill. Kovács Á., Balázs S.

Az első félidőben jórészt mezőnyjáték folyt, a kapuk ritkán forogtak

veszélybe. A második játékrész első negyed órájának végén aztán

megszerezték a vezetést az adonyiak. Holentoner Edvin kiugratása után Bognár Bence tört kapura, majd önzetlenül Hamar Erik elé passzolt, aki közelről nem

hibázta el a ziccert, 1-0. Ezután itt is, ott is adódtak lehetőségek, de döntő pillanatban mindig hiba csúszott a befejezésekbe. Összességében elmondható, hogy a hazaiak, ha minimális különbséggel is, de megérdemelt győzelmet arattak, megszerezve ezzel sorozatban a harmadik győzelmüket.