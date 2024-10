A Volán remek formában készül az EC Klagenfurt elleni ICEHL összecsapásra, ugyanis Kiss Dávid legénysége az előző négy fordulóban egyaránt diadalmaskodott. A sorozatnak köszönhetően egészen a harmadik pozícióig küzdötte fel magát a csapat, mely hat ponttal van lemaradva az éllovas Bolzanótól. A székesfehérváriak védekezése kiemelkedő, eddig csak 16-szor vették be a kapujukat, ami a legjobb a bajnokságban. Emellett a támadójátékra sem lehet panasz, 32 szerzett góljuk a ötödik legmagasabb szám az ICEHL-ben.

A Volán szeptemberben remek teljesítményt nyújtott az EC Klagenfurt ellen

Fotó: Fehér Gábor

A Klagenfurt nincs a legjobb formájában, jelenleg a tabella hatodik helyén tanyázik, tizenegy mérkőzéséből csak négyet nyert meg rendes játékidőben. A gólszerzéssel ők sem állnak hadilábon, eddig 35-ször találtak be, azonban az ő védelmük nem olyan stabil mint az AV19-é, ugyanis már 37-szer kapituláltak. A legutóbbi mérkőzésük egyenesen katasztrofálisan sikerült, hazai pályán szenvedtek 7-2-es vereséget a már feljebb említett Bolzano ellen. A Volán ellen is játszottak már a mostani kiírásban, szeptember 27-én egy emlékezetes összecsapáson hazai pályán 4-0-ra diadalmaskodott a magyar alakulat.

Ugyan nincs valami jó passzban Kirk Furay együttese viszont nem szabad elbíznia magát Kiss Dávidéknak, hiszen a rekordbajnok mindig komoly kihívást jelent. A szeptemberi mérkőzést megelőzően egymás után hatszor az osztrák csapat jött ki győztesen a párharcból. Emellett a Klagenfurt mellett szól, hogy több kiválóan teljesítő támadó is szerepel a keretében, Mathias From 9 találatával vezeti a góllövőlistát és még 4 gólpasszt is kiosztott. Johannes Bischofberger eddig 10 pontot hozott össze és Matt Fraser is remekel, akinek 9 pont szerepel a neve mellett. Rajtuk kívül a védősorban is van egy kifejezetten aktív játékos, a dán Jesper Jensen 2 találata mellé 9 asszisztot is kiosztott, amivel az egyik legeredményesebb védő a bajnokságban.