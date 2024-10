Nem elég, hogy gyengén kezdte a szezont az FTC, hétvégén kikapott az Újpesttől. Aligha volt kérdéses, tehát hogy a zöld-fehérek motiváltan lépnek jégre a DAB ellen a fővárosi Tüskecsarnokban - bár a lagymatag Fradi-kezdést a dunaújvárosiak is igyekeztek meglovagolni.

A bikáktól Colton Leiter mellett a Brassóban agyrázkódást szenvedett Jeff Faith is hiányzott, így rengeteg fiatallal a keretben vágott neki az összecsapásnak Somogyi Balázs együttese.

Az első harmad derekán vezetést szerzett a Ferencváros Lauri Karmeniemi góljával, ám az első szünet után egyenlíteni tudott a DAB, amikor Mikkel Jensen bekotort egykipattanó korongot, 1-1. Az egált nem sokáig tudta tartani a Dunaújváros, nyolc percre rá ismét a házigazdánál volt az előny Adam Brady találatával. Viszonylag békésen csordogált a mérkőzés, a játékvezetők - többek között a volt Fradi-játékos Mach Márton - összesen csak nyolc percnyi büntetést osztottak ki – igaz a harmad hajrájához közeledve keménnyé vált a játék. Meg is lett az ereménye: emberelőnyből Turbucz Martin is betalált, 3-1.

A záró játékrészben Jensen duplázott, és feljött egy gólra a DAB, 3-2! Ám a Fradinak erre is volt válasza Mattyasovszky Gergely révén, 4-2. A hátralévő negyed órában próbálkoztak az újvárosiak, de már nem jutottak közelebb az FTC-hez.

"“Mi nem az a csapat vagyunk, amelyik megteheti, hogy egyetlen pillanatra is kihagyjon, vagy ne figyeljen oda. Ez most megtörtént kétszer is, nem voltunk elég erősek a koronggal, rossz döntést hoztunk, és egy ilyen kaliberű csapat, mint a Ferencváros, ezeket megbosszulja. Addig végig meccsben voltunk, volt egy taktikánk, amit úgy érzem, hogy tökéletesen betartottunk, és vártunk a gólszerzési lehetőségekre, de sajnos elvettük magunktól a lehetőséget a pontszerzésre" - értékelt a mérkőzést követően Somogyi Balázs, a DAB vezetőedzője."

A DAB eddigi nyolc mérkőzéséből csupán egyet nyert meg (a Brassót győzte le 4-2-re itthon), így a sereghajtó pozícióból várja a folytatást. Az FTC a FEHA 19-hez hasonlóan eddig nyolc pontot gyűjtött, és a tíz csapatos bajnokság hetedik helyét foglalja el.