Hangsúlyozta: válságok, járványok és háborúk ellenére világszínvonalú sportközpont jött létre a Velencei-tó partján. Adott tehát az elsőrangú sportpálya, adott a színvonalas oktatás, és ott van a jó közösség is. Minden megvan, ami a sikerhez kell, „a jövőben nem lesz olyan cseh vitéz, aki meglepne minket a saját számainkban” – fogalmazott.

A következő években nagy dolgok várnak a magyarokra, és a kajak-kenu sportban is vissza kell kapaszkodni a világ tetejére. - tette hozzá a miniszterelnök.

Fotó: Szalmás Péter / MOB

Tessely Zoltán, a térség országgyűlési képviselője úgy fogalmazott, büszkék arra, hogy az akadémia Sukorón valósult meg, és ahogy egy lenyűgöző sportteljesítmény, ez a létesítmény is sok ember együttes erőfeszítésének köszönhető.

Fotó: Szalmás Péter / MOB

Az akadémiai főépülettel, a kajak-kenu központ néven funkcionáló csónakház-épülettel, a világviszonylatban is kuriózumnak számító ellenáramoltató medencével, valamint a megújult céltoronnyal a sportkomplexum több mint 20 ezer négyzetméter területű. A Makovecz Imre és az általa kialakított organikus építészet stílusjegyeit idéző akadémiai főépület funkcionalitását tekintve multisport-létesítmény. Az előcsarnokból elkülönítetten közelíthetők meg a különböző rendeltetésű épületrészek: az 50 méteres, tízpályás FINA-szabvány szerinti sportuszoda, amely úszóversenyek és vízilabdatornák lebonyolítására is alkalmas; a különleges tetőszerkezettel bíró multifunkcionális tornacsarnok, amelyben egyaránt otthonra talál akár osztott pályán a kosár-, kézi- és röplabdasport, a futsal, valamint a 30 méter széles boulder-falaknak köszönhetően a falmászás is.

Az épületegyüttesben három kondicionálóterem, korszerű sportdiagnosztikai részleg, 240 fős étterem, 240 fős konferenciaterem, és három épületszárnyban a kollégiumi és edzőtábori szobák, valamint apartmanok is helyet kaptak.