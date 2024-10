A két csapat első mérkőzésén az Alba Fehérvár látványos játékkal 100-88-ra győzte le a Rilszki Szportiszt. Az Európa Kupában három fordulót követően eddig ez az egy győzelme van a gárdának és a tabella harmadik pozícióját foglalja el.

Az Alba Fehérvárnak ebben a szezonban egyszer már sikerült legyőznie a Rilszki Szportiszt

Fotó: Fehér Gábor

A bolgár együttes kényszerhelyzetben van, hiszen a továbbjutási esélyei csak akkor maradnak meg, ha megnyeri a találkozót. Eddig a székesfehérváriak elleni összecsapás mellett a másik két meccsét is elveszítette a sorozatban, ezeken hazai környezetben maradt alul, a Le Portel ellen 80-60-ra, a BC Kalev/Cramo ellen pedig, 87-61-re. A bolgár bajnokságban azonban kiválóan kezdett Kirov Lubomir legénysége, négy fordulót követően hibátlan mérleggel vezeti a pontvadászatot.

A nemzetközi porondon Jure Planinic 12,7 pontot átlagolt, amely a legjobb mutató a Rilszki játékosai között, őt a rangsorban Chavdar Kosztov követi, 10-es átlaggal. A bolgár kosárlabda-bajnokságban Jordan Session pontátlaga a legmagasabb 16,3-mal.

Az Alba Fehérvár kosárlabdázói közül David Nichols mutatója a legkiemelkedőbb az Európa Kupában, eddigi öt mérkőzésén átlagosan 20,8 pontot szerzett. A klub statisztikáit az ellenfeléhez képest némileg torzítja, hogy a selejtezők adatai is benne vannak. Nichols kulcsszereplője volt a csoportkörbe jutásnak, emiatt is ilyen kiemelkedőek a számai. Rajta kívül még Jeriah Horne, Vojvoda Dávid, Filipovity Márkó és Tyler Thomas is 10 pont feletti átlaggal rendelkezik.

David Nichols komoly kihívást jelenthet a Rilszki Szportiszt védőinek

Fotó: Fehér Gábor

Alejandro Zubillaga csapatából a stabilitás hiányzik, a fehérváriak teljesítménye rendkívül hullámzó, erre jó példa a magyar bajnoki szereplése is, ugyanis az NB I/A-ban eddig öt mérkőzést játszott, amelyekből csak kettőt nyert meg. Adott meccsen belül is nagyon hullámzó a gárda, például a Rilszki elleni első mérkőzésen a harmadik negyed végén 85-58-ra vezetett, majd az utolsó játékrész teljes mértékben a vendégeké volt, melyben kétszer annyi pontot szereztek, így lett a találkozó végeredménye 100-88. Ez a fajta instabilitás komoly lehetőséget adhat a bolgároknak.