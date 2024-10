Az Alba Fehérvár szezonkezdése nem éppen ideális, három mérkőzés után egy győzelemmel és két vereséggel a tabella 8. pozícióját foglalja el. Vojvoda Dávidék az első körben az Egis Körmend ellen diadalmaskodtak 114-86-ra. A következő két bajnoki találkozó már nem sikerült ilyen fényesen, az Atomerőmű SE és az NKA Pécs egyaránt legyőzte a székesfehérvári gárdát. Az Alejandro Zubillaga által irányított együttes a bajnokság mellet a FIBA Európa Kupa csoportkörében is érdekelt, itt két összecsapást követően egy-egy győzelem és vereség a mérlege.

Remek kezdés az Egis Körmend ellen

Fotó: Nagy Norbert

A Zalakerámia remekül kezdte a szezont, négyből három meccsét is megnyerte, egyedül az OSE Lions tudott pontot rabolni a csapattól. Az előző két kiírásban is kiválóan szerepelt, az alapszakaszt mindkét esetben az előkelő negyedik helyen zárta, a rájátszásban egészen az elődöntőig menetelt, ahol mindkétszer a Falco állította meg. A bronzmeccseken alulmaradt, a 2022-2023-as szezonban az Egis Körmend kaparintotta meg a bronzérmet, míg tavaly pont az Alba akadályozta meg az éremszerzésüket.

Nyáron tovább erősödött a Matthias Zollner vezette klub, sok új játékos érkezett a keretbe, köztük az Alba nevelés Takács Milán és Takács Martin is. Az ikrek Székesfehérváron váltak profi kosárlabdázóvá, Milán stabil kerettagnak számított, az előző két évadban egyaránt tíz perc felett átlagolt meccsenként. A bővülő magyar mag mellé, kiváló légiósok is a csapathoz igazoltak, a legveszélyesebb játékos is egy friss igazolás, Isaiah Jewels Bigelow az eddig lejátszott négy találkozóján 21.25 pontot átlagolt, amely az egész magyar bajnokságot tekintve az ötödik legmagasabb érték, ugyanebben a mutatóban az Albából, Vojvoda Dávid emelkedik ki, aki 20.67-es átlaggal az NB 1/A hetedik legjobbja.

Vojvoda Dávid teljesítményére nem lehet panasz, az ő játéka továbbra sem akadozik

Fotó: Fehér Gábor

A két gárda előző öt összecsapásából négyszer is a fehérvári együttes jött ki győztesen, ebből háromszor is elérte a 100 pontos határt. Az eddigi teljesítmény nem igazán nevezhető kiegyensúlyozottnak, sokszor a játék kifejezetten jó és látványos viszont nem sikerül lezárni a meccseket.