Mit is kell tudni a góról? A világ egyik legősibb - négyezer éves - a Távol-Keletről származó stratégiai játéka, amely Európában a XIX. században vált ismertté, nálunk azonban leginkább csak kétbetűs szóként ismerik sokan a keresztrejtvényben. Nagyon egyszerű játék, a sakkhoz viszonyítva talán még a könnyebb elsajátítani. Pár percen belül minden szabállyal tisztában lehet lenni, hiszen ezek a szabályok egyszerűek és lényegében tíz perc alatt elsajátíthatók, azonban összességében igen komplex, és komoly kihívást tud nyújtani. Négy-ötéves kortól érdemes elkezdeni az alapokat, de hatéves kortól már tudnak játszani a gyerekek. Kétszemélyes játék, kell hozzá egy 19x19 mezőre felosztott tábla, 180 fehér, valamint 181 fekete korong. A játékosok felváltva helyezik el köveiket a tábla vonalainak szabad metszéspontjaira, a feketével kezdve.

Azt szokták mondani azonban, hogy egy élet is kevés ahhoz, hogy profi szinten elsajátítsa valaki a sportágat, ráadásul a já­ték annyi­ra mély, hogy a szá­mí­tó­gé­pek sokáig nem bír­tak ve­le, bár a mesterséges intelligencia által már vannak olyan programok, amelyeknek mára már ez is sikerült.

Székesfehérvár, a főváros mellett évtizedek óta a gó hazai fellegvára. A kapcsolat a gó sportág és a Köfém Művelődési Ház között több mint 25 évre nyúlik vissza. A kilencvenes évek végén és a kétezres évek elején számos góverseny került megrendezésre itt, egy alkalommal magyar bajnokság, illetve 2000-ben az akkori legrangosabb európai körverseny, a Fujitsu Grand Prix magyarországi állomása is volt az intézmény, melyekre 50-60 versenyző is érkezett. Ekkor éveken keresztül heti rendszerességgel gó club is működött a Művelődési Házban és az ország legaktívabb vidéki gó élete is itt volt. Aztán sokak örömére lassan egy éve a sikerrel megrendezett Királyok Kupája versenysorozatnak is köszönhetően hosszú évek eltelte után újra pezsgő gó-élet, gó klub indult újfent itt. Így aztán kéthetente keddenként 17 órától 21 óráig várják azokat, akik szeretnék megtanulni ezt az izgalmas játékot.

A Királyok Kupája idei megmérettetésére 25-30 játékost várnak a szervezők, főként Budapestről, de természetesen több fehérvári játékos is az asztalok mögé ül. Annak, aki pedig kedvet érez a játék elsajátításához a már említett gó klubban lesz lehetősége, legközelebb október 15-én, kedden.