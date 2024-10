- A hazai, országos veteránbajnokságban szereplő csapatok közül többen jelen lesznek a vajtai rendezvényen, összesen nyolc együttes rúgja majd a labdát. Mi legutóbb, pár héttel ezelőtt, Pécsett ezüstérmesek lettünk a honi fináléban a Nagykanizsa mögött, örömmel fogadtuk el a meghívást a vármegyénkben zajló eseményekre. Az esemény színvonalát emeli, hogy külhoni együttesek is neveztek, az eredeti elképzelések szerint a Dunaszerdahely melletti Nádszeg gárdája is érkezett volna, de végül ők megbetegedések miatt lemondták a részvételt. Nádszegen amúgy rendszeres vendég a Videoton öregfiúk csapata, az ottani tornát többször megnyertük. Sajnálom, hogy ezúttal nem csapunk össze velük, helyettük a Lendva érkezik. Biztosra veszem, hogy ők is komoly játékerőt képviselnek – közölte Tiber László, a fehérváriak csapatvezetője.

A torna díszvendégei a magyar labdarúgás egykori kiemelkedő szereplői lesznek. Eljön Csank János mesteredző, korábbi szövetségi kapitány, aki a Vidivel történelmi bajnoki címet szerzett a másodosztályban, az ezredfordulón több mint 100 pontot gyűjtve lettek aranyérmesek a második vonalban, magabiztosan jutottak vissza az elitbe. Eljön Szabó József, a Videoton az 1984-85-ös idényben az UEFA-kupa döntőjéig menetelő csapatának legendás gólkirálya, valamint Kiss László 33-szoros válogatott labdarúgó. Utóbbi a legmagasabb osztályban a Pécsi Mecsek FC-ben bemutatkozó, majd a Kaposvári Rákócziban is szereplő, kiváló csatár karrierjének legszebb időszakát a hetvenes évek végétől a nyolcvanas évek derekáig a Vasasnál töltötte. A szombati torna védnöke Térmeg György, Vajta polgármestere.