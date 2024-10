Ahogy a nagy küzdelmekben edződött egyik játékvezető, a móri illetőségű Arany Tamás – kollégájával, Sóthy Andrással fújta a sípot - megjegyezte, az örökifjú focisták mindig igazolják, hogy 60 esztendő felett is van élet, nyugodtan lehet mozogni, sportolni. A meccseket mindenki komolyan vette, elszántan kergette a labdát, remek hangulatban zajlottak az összecsapások a vajtai nagypályán kialakított kispályán.

- Annak idején, amikor a játékvezetést kezdtem, 38 éve vezettem itt Vajta-Cece rangadót, ami a helyi El Clásicónak felelt meg akkoriban, örülök, hogy most visszatérhettem – közölte Arany.

A főszervező, a korábbi élvonalbeli szakvezető, Őze Tibor, az Országos Veterán Labdarúgó Szövetség elnöke elmondta, a rendezvény több szempontból is rendkívül fontos. Az esemény 2021-ben nőtt ki a 60 felettiek országos bajnokságából. „Nagy öröm, hogy azóta is töretlen népszerűségnek örvend, a labdarúgáson és a barátságon túl az a legfontosabb, hogy a határon túl élő magyar társainkkal futballozhassunk. A cél az, hogy évente háromszor találkozzunk, valamint az is, hogy idővel 12 csapat szerepeljen. Ezen dolgozunk, természetesen időben értesítünk mindenkit a fejleményekről.”

Nyolc együttes lépett pályára a veterán labdarúgók vajtai tornáján

Fotó: Horog László / FMH

A rendezvényt megtisztelte az esemény nagykövetének számító Csank János mesteredző, egykori szövetségi kapitány, aki évek óta követi az eseményeket. Eljött Szabó József, a 40 éve UEFA kupadöntős Videoton gólzsákja, aki súlyos betegsége után egyre jobb egészségnek örvend. A Vidi együttesét ezúttal is a korábbi kétszeres válogatott csatár, Tiber László dirigálta szakvezetőként. A szervezésben, a csapatok koordinálában elévülhetetlen érdemeket szerzett Petrika Ibolya, korábbi olimpikon atléta, valamint Térmeg György polgármester, a rendező Vajta nagyszerű vendéglátónak bizonyult.

Csank János a résztvevő együttesek labdarúgóira pillantva, mosolyogva közölte: „A szemem alighanem romlott, ugyanis ahogy múlnak az évek, úgy tűntök egyre fiatalabbnak… Fontos, hogy boldog arcokat látok, itt vagytok, örültök az életnek, futballoztok, űzitek ezt a nagyszerű játékot. A lényeg, vigyázzatok egymásra, derék felett lehetőleg ne rúgjatok.”