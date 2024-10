A hazai bajnokságban mindhárom, idegenbeli meccsüket elvesztették a kék-fehérek, sorrendben a Paks, a Pécs és a Szolnok ellen, a nemzetközi sorozaton a közelmúltban a francia Le Portel és az észt Kalev/Cramo is jobbnak bizonyult Vojvodáéknál. A keddi győzelem nyomán életben tartották továbbjutási esélyeiket a Gáz utcaiak.

- Ez számunkra egy kimondottan nehéz szakasza az idénynek, hiszen egymást követik az idegenbeli mérkőzések, Samokovban is hosszú utazás után léptünk pályára. A magyar bajnokságban nem megy jól az idegenbeli mérkőzéseken, mindhárom bajnokinkat elvesztettük, de mindig mondom, az építkezéshez türelem kell, dolgozunk, reményeim szerint fejlődünk is. Kedden este a csapat megmutatta karakterét, védekezésben különösen jól teljesítettünk, keményen voltunk a saját palánkunk alatt. Örülünk a sikernek, amire készültünk is, de nem szabad túlzottan előreszaladnunk, szombaton már bajnokin lépünk pályára, a Szegedet fogadjuk. Természetesen győzni szeretnénk – mondta Alejandro Zubillaga vezetőedző.

Másodedzője, Kertész Dániel szerint a diadal kulcsa az volt, hogy mindenki megértette végre, hogy az egyénieskedés helyett csapatként kell teljesíteniük.

- Nagyon komoly energiákat mozgósítottak a fiúk, egymásért küzdöttek az első pillanattól az utolsóig. Masszív együttest sikerült legyőznünk, nagyon fontos volt a siker a csapatnak és az edzői stábnak is. Remélem, ezen az úton haladunk tovább, a hazai bajnokságban és a nemzetközi porondon is jönnek majd az eredmények, a legtöbbet szeretnénk kihozni az idényből.