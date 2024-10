Szuna Gábor nem csak a testvérét, a legjobb barátját is elvesztette a hétvégén. Gábor azt mondja, az elmúlt napokban elhárított minden érdeklődést a hazai sajtó munkatársai részéről, de régi barátságunk okán ezúttal kivételt tesz. Édesapja, a Videoton FC futballistáinak korábbi elnöke, az egyesületet 1995-től három éven át irányító Szuna József is készséges, de ő nem szeretne nyilatkozni. Képtelen feldogozni a történéseket, mennek a napok, de csak a kérdések sokasodnak, válaszok viszont nincsenek.

Igazi sportcsalád az övék, az édesapa a futballban lett ismert, két fia azonban a jégkorongot választotta. A kisebbik, Roland válogatott lett, világbajnokságokon szerepelt, sokszoros bajnok és kupagyőztes, bátyja, Gábor bajnok és kupagyőztes, az utánpótlás válogatottban alapember volt, de a felnőtteknél a címeres mezt nem öltötte magára.

A 46 éves Szuna Gábor ül velem szemben, nehezen találja a szavakat. Minden mondatot ezerszer átgondol.

– Nehéz napok ezek, Roli hiányát talán soha nem fogom feldogozni – mondja az elhunyt testvére. – Túl azon, hogy nagyon jó testvérek voltunk, a legjobb barátom is ő volt. Péntek este történt a baleset, a testvérem Győrből jött haza, motorral. Édesapám szerint a Volán esti hokimeccsére igyekezett, ami 19.15-kor kezdődött, de ebben nem vagyok biztos, az igazságot már soha nem tudjuk meg. Magyaralmásnál történt az ütközés, a testvérem párja, Dia Fehérváron várta haza Rolit, de nem érte el a testvéremet telefonon, folyamatosan hívta, kicsörgött, de nem érte el. Fél órán át hívta folyamatosan, rossz érzése támadt, úgy döntött, autóba ül, elindul Fehérvárról. Engem hívott, arra kért, próbáljam én is utolérni. Dia elindult Győr irányába, közben hallotta a rádióban, hogy lezárták a 81-es főút egyik szakaszát, súlyos motorbaleset miatt helyszínelnek, haláleset történt, a forgalmat elterelik. Közben odaért, azt remélte, hogy nem Rolival történt a tragédia. A rendőrhöz sietett, már nézték a testvérem telefonját, a híváslistákat. A barátnője azonosította magát, akkor közölték vele, hogy a testvérem vesztette életét a balesetben. A párját nem engedték oda a balesethez. Rövidesen újra hívott, annyit mondott, az öcsém meghalt, aztán átadta a telefont a hatóság képviselőjének, aki azzal kezdte: őszinte részvétem. Hozzátette, amennyiben erre mód van, egy családtag menjen ki a helyszínre. A vállalkozásom mellett egy utazási irodának is dolgozom, Budapest közelében jártunk, mondtam a rendőrség képviselőinek, nem tudok odamenni, legjobb barátunkat, hokis társunkat, Dunai Istvánt kértem meg, autózzon el Magyaralmásra. Azonnal kocsiba ült. Én ültem a volán mögött, a buszban az idegenvezető és 25 utas, nem is tudtam mi zajlik körülöttem, csak arra figyeltem, valahogy hazaérjünk Fehérvárra. Ez az időszak teljesen kimaradt, hogyan parkoltam le a busszal. Hívtam egy barátomat, egyben kollégámat, vigyen ki a helyszínre, amikor odaértem, este 11 körül, már nem találtam ott senkit, csak Diát és Dunait, azaz Dunyi barátomat, ketten várták, hogy megérkezzek. Testvérem holttestét, elszállították, eltakarították a törmeléket, a sérült autókat és motort is elvitték. Útközben rettegtem, hogy nekem kell Rolit azonosítanom, de erre nem került sor. A hírműsorokban az hangzott el, akkora volt az ütközés, hogy a testvéremnek leszakadtak a végtagjai, de Dunyi ezt nem látta, csak azt, hogy a motort felteszik a szállítójárműre. Sok részlet még nem tisztázott, minden jel arra utal, hogy a testvérem hibázhatott. Imádta a sebességet, a gyors autókat és motorokat.