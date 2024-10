2024. október 19., szombat 14:30

Sárbogárd (1.) – Dunaújváros FC (8.)

Pajor László a Sárbogárd vezetőedzője: – Nem játszottunk könnyű mérkőzést Mezőfalván, többek között azért, mert a pálya nem volt a legjobb minőségű, talán ez okozta legnagyobb problémát, és egy kicsit lassabbak voltunk a megszokottnál. Nem akartunk hibázni hátul, a Mezőfalva pedig jól megszervezte a védelmét. Ettől függetlenül már az első félidőben eldőlt, több helyzetünk volt ekkor is, illetve a második félidőben szintén. Ezek közül sajnos több kimaradt, de megérdemelt a három egyes győzelem. Szombati ellenfelünk, a Dunaújváros csapata sokkal többre képes, mint amit az eddigi eredményei mutatnak. Megyei szinten többi jó labdarúgója van, akik akár egy-egy egyéni megvillanással is képesek eldönteni mérkőzéseket. Erre kifejezetten figyelnünk kell majd, és a meghatározó játékosaikra nagyobb figyelmet kell fordítanunk, ám amennyiben tudjuk hozni a saját játékunkat, akkor reményeim szerint mi fogunk győzni. Több mérkőzésen megnéztem őket, az meglep viszont, hogy nincsen több pontjuk. Nekünk azonban az a célunk, hogy meglegyen a kilencedik győzelmünk is. Még mindig vannak sérültjeink, Luczek Roland, Gráczer Bence, Tóth Patrik játékára egyelőre nem számíthatok.

Móri SE (4.) – Csór Truck-Trailer (2.)

Németh Bálint a Móri SE vezetőedzője: – Ugyan vezettünk Lajoskomáromban, és egyáltalán nem volt benne a mérkőzésben, hogy otthagyjuk mind a három pontot, de ez kifejezetten a mi hibánkól történt így. Nyolc perc alatt megpecsételtük a sorsunkat, kézben tartottuk a meccset hetven percig, saját magunkat vertük meg, de ilyen minden csapat életében előfordul. Lehet, hogy egy kicsit könnyelműen vettük a védekezést, és ez megbosszulta magát. Ebből le kell vonni a tanulságokat, mert ez sajnos három pontunkba került. Minimális kisiklásnak tekintem, mert az előző fordulókban nagyon sok pozitívumot láttam, és kaptam, és orvosolni fogjuk a hétvégén a Csór ellen, és hazai pályán be fogjuk gyűjteni a három pontot. Nehéz mérkőzésre számítok, figyelembe véve azt, hogy most már kezd kialakulni a mezőny, és lesz elől négy-öt csapat, akik harcban lesznek a dobogóért, és ide sorolom a Csórt is. Négy hiányzónk lesz, Zámbó Martin, Horváth Barnabás, Mészáros Barnabás sérülés miatt, míg Szabó Kristóf egyéni elfoglaltsága miatt nem lesz ott.