Az edzőpáros korábbi állomáshelyei kerülnek szóba, a Vidi második csapatánál, az NB III-as gárdánál kezdtek közösen. Szalai később megbízott vezetőedzőként dolgozott a Vidi első csapatával is, pár hónapot. Márton Gábor távozása után vette át az együttest, kilenc derbin dirigálta, 7 bajnokin és 2, nagyszerűen záruló kupameccsen, majd átadta a helyét Szabics Imrének. Tímár volt edzője is Szalainak Fehérváron, utóbbi záró, futballistaként vívott szezonjában, az NB III-ban. Majd a mentorprogramnak köszönhetően került a szakmai stábba.

–A szerződésünk 2026 nyaráig érvényes a Spartacusnál – mondja Tímár. – Én Gyulán, a Grosics Akamémián fejeztem be a focit, aztán azonnal el is kezdtem az edzősködést nagypályás csapattal, majd a Vidi sportigazgatója, Kovács Zoltán invitált Fehérvárra. A klub második csapatát bízta rám, három évet dolgoztam a fiatalokkal. A Vidiből az U19-es válogatotthoz szerződtem, két éven át voltam az MLSZ alkalmazásában, szerettem azt a munkát. Szalával régóta vagyunk barátok, a gyerekeink is azok. Közel lakunk egymáshoz a koronázóvárosban, a futballról hasonlóan gondolkodunk. Régóta beszéltünk arról, ha lehetőségünk lesz rá, közösen folytatjuk. Aztán 2022 nyarán elvállaltuk az NB I-be igyekvő ETO FC irányítását, szerintem jól dolgoztunk, de a munkát nem fejezhettük be, márciusban elköszöntek tőlünk. Pár hónap szünet után jött a Nyíregyháza ajánlata, amit elfogadtunk, remek döntés volt, elismerik a munkánkat. Ahogy Győrben, itt is én vagyok a vezetőedző, tökéletes a munkamegosztás. Kemény Kristóf is a stáb tagja, szintén pályaedzőként, fővárosi kolléga, előzőleg több helyen, például a III. Kerületnél is dolgozott, pozitív gondolkodású, külföldön szerzett papírokat, nyelveket beszél. Az erőnléti edző Darabos Balázs, Miski Zoltán a kapusedző, a videóelemző pedig Szabó Mihály. Hagynak bennünket dolgozni, amit igyekszünk is meghálálni az eredményeinkkel. Úgy gondolom, van stílusa a csapatunknak, támadó focit igyekszünk játszani, magasan védekezni. Amikor vesztettünk, akkor sem voltunk alárendelt szerepben, legutóbb, az Újpest ellen is kimondottan jól játszottunk, a hosszabbítás utolsó pillanataiban kaptunk gólt, előtte megvoltak a helyzeteink a meccs megnyeréséhez.